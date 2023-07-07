Генменеджер «Вашингтона» о переходе Эдмундсона: «Джоэл – элемент, который мы хотели добавить в состав. Он хороший лидер»

Теги Монреаль Вашингтон НХЛ Брайан Маклеллан Джоэл Эдмундсон Хоккей

Генеральный менеджер «Вашингтона» прокомментировал переход Джоэла Эдмундсона.

«Кэпиталс» выменяли защитника, отдав взамен два выбора на драфте – в третьем и седьмом раундах-2024.

Кроме того, «Монреаль» удержит 50 процентов зарплаты Джоэла Эдмундсона.

«Когда мы вышли на рынок свободных агентов и рынок обменов, то посчитали, что Джоэл – это элемент, который мы хотели добавить в состав команды.

Он обладает силовыми качествами, играет перед вратарем, он хороший лидер и имеет хорошие габариты.

Мы оценили рынок свободных агентов – и цены на нем, решив потратить наши драфт-пики на обмен с «Монреалем».

К тому же удержание зарплаты со стороны «Монреаля» нас тоже привлекало, поэтому мы смогли себе это позволить», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
e1ther - e1ther
и опять, про цель побить рекорд,все 25 человек играют на Овечкина,прям со скамейки,все на него,ужос
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
robbaggio
Хорошее приобретение. Но до боевого состава ещё далеко столичным
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selivest
Ответ robbaggio
Хорошее приобретение. Но до боевого состава ещё далеко столичным
Если тренер окажется !!!!, то из остальных слепится боекомплект
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selivest
Ответ robbaggio
Хорошее приобретение. Но до боевого состава ещё далеко столичным
Хорошо хоть Кузнецов ни в Калгари, ни в Анахайм не едет. Есть шанс на лебединую песню (которую он всё время показывает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Venger80
Ответ robbaggio
Хорошее приобретение. Но до боевого состава ещё далеко столичным
Подходящий состав для похода за Селебрини
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selivest
Ответ Jeff Lebowski
Самогон варила Клава, Очень был забористым, Боевого был состава, Стакан делал пористым.
Отличная концовка... в том числе для потребителя )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selivest
Ответ selivest
Хорошо хоть Кузнецов ни в Калгари, ни в Анахайм не едет. Есть шанс на лебединую песню (которую он всё время показывает)
Хотя... если бы Кузя уехал в Калгари и выиграл им КС, ему б там не то, что пиво с водкой бесплатно и лыжи, ему бы памятник при жизни сваяли...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selivest
Ответ selivest
Хотя... если бы Кузя уехал в Калгари и выиграл им КС, ему б там не то, что пиво с водкой бесплатно и лыжи, ему бы памятник при жизни сваяли...
Тем более Калгари vs Tcheljabinsk - не привыкать жить по-новому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Ответ selivest
Отличная концовка... в том числе для потребителя )
Это не концовка, а только начало праздника.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selivest
Ответ selivest
А вообще мечта - снимок: сидят за столиком (алкоголь в антураже) кафе Евгений Кузнецов напротив Сергея Макарова, оба в профиль, где-нибудь в Калгари или Сан-Хосе " - В чем сила , брат?" PS Хорошо, возможен Николишин или Назаров вместо Макарова.. ну и тогда Вашингтон , конечно. )
И, кстати, такой плакат ИМХО собрал бы кассу в Челябинске....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий