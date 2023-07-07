Генменеджер «Вашингтона» о переходе Эдмундсона: «Джоэл – элемент, который мы хотели добавить в состав. Он хороший лидер»

Генеральный менеджер «Вашингтона» прокомментировал переход Джоэла Эдмундсона.

«Кэпиталс» выменяли защитника, отдав взамен два выбора на драфте – в третьем и седьмом раундах-2024.

Кроме того, « » удержит 50 процентов зарплаты Джоэла Эдмундсона.

«Когда мы вышли на рынок свободных агентов и рынок обменов, то посчитали, что Джоэл – это элемент, который мы хотели добавить в состав команды.

Он обладает силовыми качествами, играет перед вратарем, он хороший лидер и имеет хорошие габариты.

Мы оценили рынок свободных агентов – и цены на нем, решив потратить наши драфт-пики на обмен с «Монреалем».

К тому же удержание зарплаты со стороны «Монреаля» нас тоже привлекало, поэтому мы смогли себе это позволить», – сказал генеральный менеджер « » .