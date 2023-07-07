Директор ФК «Спартак» Белых о приходе в футбол из хоккея: «Нет большой разницы. Монетизация бренда клуба не соответствует уровню. Задача – реализовать потенциал»

Теги Спартак Авангард болельщики премьер-лига Россия бизнес болельщики КХЛ Хоккей

Исполнительный директор ФК «Спартак» Сергей Белых рассказал о переходе в футбол из хоккея.

41-летний управленец ранее 4 года был генеральным директором омского «Авангарда», выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спортивная организация в сфере бизнеса, маркетинга, монетизации, глобально не отличается друг от друга.

Есть актив болельщиков, есть то, как надо завлекать их, как работать с ними. Объективно большой разницы нет. В Омске нам удалось добиться рекордной коммерческой посещаемости.

Сейчас уровень посещаемости, монетизации бренда «Спартак» не соответствует уровню этого бренда. Наша задача – сформулировать коммерческую концепцию так, чтобы потенциал бренда был реализован», – сказал Белых.

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10 комментариев

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Fuji69
Надо убрать файн айди и наши трибуны наполняться в момент .
+11
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T622222
Он про Fun ID слышал? И как он актив затащит на трибуны?????
+5
0
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Ильдар Фарукшин
Лишбы слова сходилиись с делами. А так ещё раз удачи
+4
-1
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Тиджани Бабангида
Уровень посещаемости российского футбола в целом - не соответствует ожиданиям. В «Спартаке» в этом плане все неплохо и решить вопрос можно проще - отказаться от FanID.
Но это совсем не уровень исполнительного директора
+2
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marco -81
Вот они герои нашего времени. Спецы способные развалить все что угодно.
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СынМилосердова
Сказано по делу, посмотрим как будет сделано, успехов!
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lemming
Спартак-Кола 2.0.
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Faust Doc
Если на коньках теперь бегать будут по траве, думаю даже из Европы народ повалит смотреть на зрелище!
гы гы гы
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T622222
Ответ Lyelik
И в какой это лиге мира бабло делается на активе??
АПЛ - Ливерпуль, Германия - Боруссия Дортмунд. Там 90% абонементы и все активные олды
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