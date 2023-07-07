Директор ФК «Спартак» Белых о приходе в футбол из хоккея: «Нет большой разницы. Монетизация бренда клуба не соответствует уровню. Задача – реализовать потенциал»
Исполнительный директор ФК «Спартак» Сергей Белых рассказал о переходе в футбол из хоккея.
41-летний управленец ранее 4 года был генеральным директором омского «Авангарда», выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Спортивная организация в сфере бизнеса, маркетинга, монетизации, глобально не отличается друг от друга.
Есть актив болельщиков, есть то, как надо завлекать их, как работать с ними. Объективно большой разницы нет. В Омске нам удалось добиться рекордной коммерческой посещаемости.
Сейчас уровень посещаемости, монетизации бренда «Спартак» не соответствует уровню этого бренда. Наша задача – сформулировать коммерческую концепцию так, чтобы потенциал бренда был реализован», – сказал Белых.
Но это совсем не уровень исполнительного директора
гы гы гы