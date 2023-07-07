Директор ФК «Спартак» Белых о приходе в футбол из хоккея: «Нет большой разницы. Монетизация бренда клуба не соответствует уровню. Задача – реализовать потенциал»

Исполнительный директор ФК «Спартак» Сергей Белых рассказал о переходе в футбол из хоккея.

41-летний управленец ранее 4 года был генеральным директором омского « », выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спортивная организация в сфере бизнеса, маркетинга, монетизации, глобально не отличается друг от друга.

Есть актив болельщиков, есть то, как надо завлекать их, как работать с ними. Объективно большой разницы нет. В Омске нам удалось добиться рекордной коммерческой посещаемости.

Сейчас уровень посещаемости, монетизации бренда « » не соответствует уровню этого бренда. Наша задача – сформулировать коммерческую концепцию так, чтобы потенциал бренда был реализован», – сказал Белых.