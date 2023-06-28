Гендиректор «Авангарда» Белых хочет перейти на работу в футбольный «Спартак» («РБ Спорт»)

Гендиректор хоккейного «Авангарда» Сергей Белых хочет перейти в футбольный «Спартак» .

Ранее в московском клубе сменился генеральный директор – вместо Евгения Мележикова им стал .

В связи с этим новый руководитель ищет себе исполнительного директора, имеющего опыт работы в спортивном клубе.

По данным «РБ Спорт», одним из кандидатов на этот пост является нынешний гендиректор омского « » Сергей Белых.

42-летний управленец занимает должность в клубе с 2019 года и сейчас может потерять ее в связи с уходом Александра Крылова с поста председателя совета директоров.