Гендиректор «Авангарда» Белых хочет перейти на работу в футбольный «Спартак» («РБ Спорт»)

Теги Спартак Авангард возможные переходы премьер-лига Россия КХЛ Олег Малышев Хоккей

Гендиректор хоккейного «Авангарда» Сергей Белых хочет перейти в футбольный «Спартак» .

Ранее в московском клубе сменился генеральный директор – вместо Евгения Мележикова им стал Олег Малышев.

В связи с этим новый руководитель ищет себе исполнительного директора, имеющего опыт работы в спортивном клубе.

По данным «РБ Спорт», одним из кандидатов на этот пост является нынешний гендиректор омского «Авангарда» Сергей Белых.

42-летний управленец занимает должность в клубе с 2019 года и сейчас может потерять ее в связи с уходом Александра Крылова с поста председателя совета директоров. 

4 комментария

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Mohnatiy
Круговорот руководителей в спорте...
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Faust Doc
Был бы Красно-Белых тогда бы взяли!
Гы гы гы
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Павел Колесников
Александр, Вы опоздали. Должность уже занята. Приходите на следующий год!
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Zenith forever
Вот ведь спецы, хочешь хокеем порулят, хочешь - футболом. И кто скажет, что Мостовой в подобных случаях не прав?
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