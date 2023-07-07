Анже Копитар: «Лос-Анджелес» близок к чему-то особенному. Жду возможности помочь команде достичь главной цели – выиграть Кубок Стэнли»

Теги Лос-Анджелес Анже Копитар НХЛ Хоккей

Анже Копитар прокомментировал продление контракта с «Лос-Анджелесом».

Нападающий подписал новое двухлетнее соглашение с калифорнийским клубом с зарплатой семь миллионов долларов в год.

«Лос-Анджелес стал домом для меня и моей семьи. Я рад продолжить свою карьеру здесь.

Я через многое прошел с этой организацией и знаю, что наша команда близка к достижению чего-то особенного.

С нетерпением жду возможности помочь команде выйти на новый уровень и достичь главной цели – снова выиграть Кубок Стэнли», – сказал Анже Копитар.

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2 комментария

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Максим
Дадада, к очередному особенному вылету из полей офф.
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