Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар подписал 2-летний контракт с клубом с зарплатой 7 млн долларов в год
Анже Копитар подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на 14 миллионов долларов.
35-летний нападающий, являющийся капитаном команды, продлил соглашение с калифорнийским клубом на два года.
Средняя зарплата словенского центрфорварда составит семь миллионов долларов в год.
Подписанный договор начнет действовать через сезон.
В предстоящем чемпионате кэпхит Анже Копитара составит 10 миллионов долларов – этот 8-летний контракт был подписан в 2016 году.
В прошлом сезоне Копитар набрал 74 (28+46) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 7 (2+5) баллов в 6 играх.
В общей сложности в НХЛ нападающий записал на свой счет 1141 (393+748) балл за результативность в 1292 матчах.
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