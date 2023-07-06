Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар подписал 2-летний контракт с клубом с зарплатой 7 млн долларов в год

Теги Лос-Анджелес Анже Копитар НХЛ Хоккей

Анже Копитар подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на 14 миллионов долларов.

35-летний нападающий, являющийся капитаном команды, продлил соглашение с калифорнийским клубом на два года.

Средняя зарплата словенского центрфорварда составит семь миллионов долларов в год.

Подписанный договор начнет действовать через сезон.

В предстоящем чемпионате кэпхит Анже Копитара составит 10 миллионов долларов – этот 8-летний контракт был подписан в 2016 году.

В прошлом сезоне Копитар набрал 74 (28+46) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 7 (2+5) баллов в 6 играх.

В общей сложности в НХЛ нападающий записал на свой счет 1141 (393+748) балл за результативность в 1292 матчах.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jigga
Легенда!!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gombocrew
В целом молодец, что не стал выкручивать одно место своему клубу и просить контракт на 4 года, а так пару сезонов на уровне еще должен провести
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Отличный игрок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
адекватный срок и деньги..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Оскерко
Уважуха. Смотря на тех, кто себе выкручивает контракты под 10 миллионов, Анджей позволяет клубу подписать ещё кого-нибудь. А 10 миллионов Копитар заслуживает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Нечастый пример, когда во главу угла спортсмен ставит не деньги. Молодец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий