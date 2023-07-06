Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар подписал 2-летний контракт с клубом с зарплатой 7 млн долларов в год

Анже Копитар подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на 14 миллионов долларов.

35-летний нападающий, являющийся капитаном команды, продлил соглашение с калифорнийским клубом на два года.

Средняя зарплата словенского центрфорварда составит семь миллионов долларов в год.

Подписанный договор начнет действовать через сезон.

В предстоящем чемпионате кэпхит составит 10 миллионов долларов – этот 8-летний контракт был подписан в 2016 году.

В прошлом сезоне Копитар набрал 74 (28+46) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 7 (2+5) баллов в 6 играх.

В общей сложности в нападающий записал на свой счет 1141 (393+748) балл за результативность в 1292 матчах.