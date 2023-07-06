«Нэшвилл» интересуется защитником «Каролины» Пеши

Бретт Пеши может перейти в «Нэшвилл».

Команда из Теннесси проявляет интерес к хоккеисту «Каролины».

« » и « » вели переговоры относительно обмена Пеши в ходе драфта , но тогда сторонам не удалось договориться. Переговоры клубов возобновились.

Контракт с кэпхитом 4,025 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне защитник провел 82 игры в регулярном чемпионате и набрал 30 (5+25) баллов при показателе полезности «+11». В плей-офф на его счету 6 (2+4) очков в 15 матчах.