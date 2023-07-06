Демидов – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 по версии The Athletic, Чернышов – 11-й

Иван Демидов попал в топ хоккеистов, доступных для драфта НХЛ-2024.

По версии The Athletic нападающий будет выбран под 3-м номером, а форвард МХК « » Игорь Чернышов — под 11-м.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Макклин Селебрини (Университет Бостона)

2. Коул Эйзерман (США U18)

3. (СКА)

4. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

5. Микаэль Брандсегг-Нюгор («Мора U20»)

6. Картер Якемчук («Калгари Хитмен»)

7. («Грин Бэй»)

8. Арон Кивихарью (ТПС)

9. Чарли Элик («Брэндон Уит Кингс»)

10. Конста Хелениус («Юкурит»)

11. (МХК «Динамо»)

12. Уилл Скахан (США U18)

13. Беркли Каттон («Спокан»)

14. Саша Бойсверт («Маскегон»)

15. Генри Мьюз («Оттава 67»)