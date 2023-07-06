Демидов – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 по версии The Athletic, Чернышов – 11-й
Иван Демидов попал в топ хоккеистов, доступных для драфта НХЛ-2024.
По версии The Athletic нападающий СКА будет выбран под 3-м номером, а форвард МХК «Динамо» Игорь Чернышов — под 11-м.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Макклин Селебрини (Университет Бостона)
2. Коул Эйзерман (США U18)
3. Иван Демидов (СКА)
4. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
5. Микаэль Брандсегг-Нюгор («Мора U20»)
6. Картер Якемчук («Калгари Хитмен»)
7. Артем Левшунов («Грин Бэй»)
8. Арон Кивихарью (ТПС)
9. Чарли Элик («Брэндон Уит Кингс»)
10. Конста Хелениус («Юкурит»)
11. Игорь Чернышов (МХК «Динамо»)
12. Уилл Скахан (США U18)
13. Беркли Каттон («Спокан»)
14. Саша Бойсверт («Маскегон»)
15. Генри Мьюз («Оттава 67»)
ну какой топ-3?
Они даже играли с Мичковым в одной тройке на каком-то международном турнире, не помню точно каком, и там Ваня как раз был самым юным из всех в нашей сборной)