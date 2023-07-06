Демидов – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 по версии The Athletic, Чернышов – 11-й

Теги СКА драфт НХЛ МХЛ МХК Динамо Динамо Артем Левшунов Арон Кивихарью Иван Демидов Игорь Чернышов Коул Эйзерман Макклин Селебрини Конста Хелениус Хоккей

Иван Демидов попал в топ хоккеистов, доступных для драфта НХЛ-2024.

По версии The Athletic нападающий СКА будет выбран под 3-м номером, а форвард МХК «Динамо» Игорь Чернышов — под 11-м.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Макклин Селебрини (Университет Бостона)

2. Коул Эйзерман (США U18)

3. Иван Демидов (СКА)

4. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

5. Микаэль Брандсегг-Нюгор («Мора U20»)

6. Картер Якемчук («Калгари Хитмен»)

7. Артем Левшунов («Грин Бэй»)

8. Арон Кивихарью (ТПС)

9. Чарли Элик («Брэндон Уит Кингс»)

10. Конста Хелениус («Юкурит»)

11. Игорь Чернышов (МХК «Динамо»)

12. Уилл Скахан (США U18)

13. Беркли Каттон («Спокан»)

14. Саша Бойсверт («Маскегон»)

15. Генри Мьюз («Оттава 67»)

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11 комментариев

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Strannix
Ответ SilvioDante
Где ему играть надо в 17 лет?
Овечкину, Малкину, Тарасенко, Панарину, Кузнецову, Капризову, Орлову вощраст не мешал. Только Демидов в ске, где перед ним ещё 50 человек.
+6
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Александр Филиппов
За Мичкова мы знали за 5-7 лет до драфта. И вот он 7. Демидова я узнал с появлением свежих рейтингов. А что у него там контракт со ска не до 38и лет?)
+4
-1
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цэсемьэр
парню играть надо, а он в СКА застрял.
ну какой топ-3?
+3
-1
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049rock
Ответ Александр Филиппов
За Мичкова мы знали за 5-7 лет до драфта. И вот он 7. Демидова я узнал с появлением свежих рейтингов. А что у него там контракт со ска не до 38и лет?)
Видимо, вы просто плохо осведомлены)
Они даже играли с Мичковым в одной тройке на каком-то международном турнире, не помню точно каком, и там Ваня как раз был самым юным из всех в нашей сборной)
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Quiet Space
Кивихарью так сильно сдал за год?
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SilvioDante
Ответ цэсемьэр
парню играть надо, а он в СКА застрял. ну какой топ-3?
Где ему играть надо в 17 лет?
+4
-4
0
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Алекс Клиторман
Ответ Strannix
Овечкину, Малкину, Тарасенко, Панарину, Кузнецову, Капризову, Орлову вощраст не мешал. Только Демидов в ске, где перед ним ещё 50 человек.
Ты сейчас перечислил самородков России. Не могут быть все такими.
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Strannix
Ответ Алекс Клиторман
Ты сейчас перечислил самородков России. Не могут быть все такими.
Ну так многие и Мичкова и Демидова считают не слабее. И перечисленные мною стали самородками благодаря не только таланту, а ещё и опыту игры со взрослыми.
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kolhoz-ataka
Ответ Quiet Space
Кивихарью так сильно сдал за год?
да вроде не сдал, просто он на слуxу уже давно, в отличие от остальныx, но есть защитники поинтереснее
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