Дадонов пропускал матчи «Далласа» в плей-офф из-за растяжения связки колена. Он не сыграл бы в финале, скорее всего

Теги травмы Кубок Стэнли Даллас Евгений Дадонов НХЛ Хоккей

Евгений Дадонов пропускал матчи «Далласа» в плей-офф из-за растяжения связки колена.

34-летний россиянин получил травму в третьем матче финала Запада с «Вегасом» (2-4), после чего на лед не выходил.

Как сообщил генменеджер техасцев Джим Нилл, у Дадонова было выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки колена (MCL) 2-й степени.

Скорее всего, он не смог бы сыграть в финале Кубка Стэнли, если бы «Даллас» туда прошел.

В активе нападающего 10 (4+6) очков в 16 матчах за «Старс» в плей-офф. В июле он станет неограниченно свободным агентом. 

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2 комментария

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Никита Алексеевич
Неплохой плей-оф провел,должнен в нхл остаться
+1
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+1
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Crenk
Свои же поломали
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