Дадонов пропускал матчи «Далласа» в плей-офф из-за растяжения связки колена. Он не сыграл бы в финале, скорее всего

Евгений Дадонов пропускал матчи «Далласа» в плей-офф из-за растяжения связки колена.

34-летний россиянин получил травму в третьем матче финала Запада с «Вегасом» (2-4), после чего на лед не выходил.

Как сообщил генменеджер техасцев Джим Нилл, у было выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки колена (MCL) 2-й степени.

Скорее всего, он не смог бы сыграть в финале Кубка Стэнли, если бы «Даллас» туда прошел.

В активе нападающего 10 (4+6) очков в 16 матчах за «Старс» в плей-офф. В июле он станет неограниченно свободным агентом.