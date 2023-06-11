«Даллас» хотел бы продлить контракты с Дадоновым и Доми. Все зависит от денег и условий

Теги Даллас Евгений Дадонов НХЛ Джим Нилл Макс Доми Хоккей

Даллас заявил о намерении оставить Евгения Дадонова и Макса Доми в составе.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джим Нилл, отметив, что будет общаться с представителями хоккеистов.

В вопросе контрактов игроков все сводится к их денежным пожеланиям и условиям договоров.

Евгений Дадонов и Макс Доми присоединились к «Старс» по ходу сезона, перейдя в команду перед дедлайном.

Россиянин набрал 15 (3+12) очков за команду в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 10 (4+6) баллов в 16 играх.

Канадец отметился 7 (2+5) баллами в 23 играх. В плей-офф – 13 (3+10) очков в 19 матчах.

3 комментария

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Александр Романов
Дадонову надо 3×3 делать
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LaffyTaffy
Надо полностью чистить донный состав
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Strannix
Ответ Александр Романов
Дадонову надо 3×3 делать
Скорее Доми 3,5×3, а Дадонов 2×2
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