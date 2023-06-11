«Даллас» хотел бы продлить контракты с Дадоновым и Доми. Все зависит от денег и условий

Даллас заявил о намерении оставить Евгения Дадонова и Макса Доми в составе.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба , отметив, что будет общаться с представителями хоккеистов.

В вопросе контрактов игроков все сводится к их денежным пожеланиям и условиям договоров.

и присоединились к «Старс» по ходу сезона, перейдя в команду перед дедлайном.

Россиянин набрал 15 (3+12) очков за команду в 23 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф – 10 (4+6) баллов в 16 играх.

Канадец отметился 7 (2+5) баллами в 23 играх. В плей-офф – 13 (3+10) очков в 19 матчах.