«Даллас» хотел бы продлить контракты с Дадоновым и Доми. Все зависит от денег и условий
Даллас заявил о намерении оставить Евгения Дадонова и Макса Доми в составе.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джим Нилл, отметив, что будет общаться с представителями хоккеистов.
В вопросе контрактов игроков все сводится к их денежным пожеланиям и условиям договоров.
Евгений Дадонов и Макс Доми присоединились к «Старс» по ходу сезона, перейдя в команду перед дедлайном.
Россиянин набрал 15 (3+12) очков за команду в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 10 (4+6) баллов в 16 играх.
Канадец отметился 7 (2+5) баллами в 23 играх. В плей-офф – 13 (3+10) очков в 19 матчах.
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