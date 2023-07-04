Блэйк Уилер: «Рейнджерс» привлекательны из-за качества игроков. Я по-прежнему способен выполнять важную роль»

Теги Рейнджерс НХЛ Блэйк Уилер Хоккей

Блэйк Уилер прокомментировал переход в «Рейнджерс», отметив качество состава команды.

«Если посмотреть на состав команды, то в нем есть хоккеисты мирового класса, особенно нападающие. Я вижу себя тем игроком, который способен дополнить элитных парней в этом составе.

Знаю, что по-прежнему способен выполнять важную роль и выходить на лед в решающие моменты. Хоккей изменился с тех пор, как я пришел в лигу.

Хоккей стал намного быстрее, омолодился. Раньше бывали моменты, когда я брал шайбу и мог обыграть защитника, но сейчас все немного по-другому.

Но знаю, что могу играть на высоком уровне, играть с хорошими хоккеистами. Мне повезло долгое время играть в «Виннипеге» с по-настоящему талантливыми игроками.

И это одна из причин, почему «Рейнджерс» были привлекательным для меня – из-за качества игроков в составе.

Верю, что я могу хорошо вписаться в команду, чтобы помочь стать лучше другим игрокам и, надеюсь, сделать команду лучше», – сказал 36-летний нападающий Блэйк Уилер.

3 комментария

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Sunlight Project
Топ 6 форвард даже в свои годы, также однозначно будет полезен в большинстве.
+3
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Matador
полезнее чем Тарасенко в любом случае, более командный и разносторонний игрок
+2
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Сергей Орлов
Ответ Matador
полезнее чем Тарасенко в любом случае, более командный и разносторонний игрок
Обмен Тарасенко вообще был ошибкой.
+2
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