Агент Скленички о «Барысе»: «Давиду сказали, что он не может играть за сборную Чехии. Но это команда из Казахстана»

Агент Давида Скленички заявил о запрете игроку выступать за Чехию из-за перехода в «Барыс».

Чешский защитник, ранее игравший в КХЛ за «Йокерит», подписал соглашение с казахстанским клубом.

«Я все понимаю, но он подписал же контракт не с российским клубом, а с командой из Казахстана. Это немного по-другому.

Да, «Барыс» играет в чемпионате КХЛ, но сборная Казахстана же играет на чемпионате мира.

Когда он подписал контракт с «Барысом», ему сказали, что он теперь не может играть за сборную Чехии. В принципе, я этого не понимаю.

Это спорт, а не политическая борьба.

Мы не знаем сейчас, что будет через месяц, и посмотрим, что будет через год. Надеемся, что все будет нормально и спорт станет главенствовать над политикой», – сказал агент игрока Владимир Вуйтек.