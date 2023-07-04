Друэн о переходе в «Колорадо»: «Мне нужно начать все сначала. Это отличная команда, постараюсь снова найти свою игру»

Теги Монреаль Колорадо НХЛ Джонатан Друэн Хоккей

Джонатан Друэн высказался о своем переходе в «Колорадо».

3-й номер драфта НХЛ-2013 подписал с «Эвеланш» контракт на год и 825 тысяч долларов. 

«Думаю, мне нужно начать все сначала. За 6 лет в «Монреале» было много взлетов и падений, поэтому я очень рад новой возможности.

«Колорадо» – отличная команда и была такой на протяжении многих лет. Я попытаюсь снова найти свою игру и помочь, чем смогу. Думаю, что прежде всего это зависит от уверенности в себе», – сказал форвард. 

В минувшем сезоне Друэн выступал за «Монреаль» и набрал 29 (2+27) очков в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 18».

6 комментариев

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Амфитрион
Ответ oberkorn
А что не в тампу то? Стыдно?
Ему-то чего должно быть стыдно, это дурням из Монреаля должно быть стыдно что отдали за него Сергачева) А у Тампы-то как раз вышло все на отлично.
+6
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+6
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Maxim Shumov
Сакик этим летом - просто космос. Джохансен за 4 млн перешел ни за что, Дрюня с 0,5 за матч за минималку.
С Друэном - вообще потрясающе. Форвард с неплохой статой подписался за еду. Рисков вообще никаких, а вот выгода может получится огромной.
+4
0
+4
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Strannix
Ответ oberkorn
А что не в тампу то? Стыдно?
А за что ему должно быть стыдно?
+4
-1
+3
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белая простыня олимпиады
Ответ Strannix
А за что ему должно быть стыдно?
так он сам хотел из Тампы свалить
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Strannix
Ответ белая простыня олимпиады
так он сам хотел из Тампы свалить
Так хотел свалить, что когда обменяли был в шоке и несколько лет толком не играл)
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