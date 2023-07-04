Друэн о переходе в «Колорадо»: «Мне нужно начать все сначала. Это отличная команда, постараюсь снова найти свою игру»
Джонатан Друэн высказался о своем переходе в «Колорадо».
3-й номер драфта НХЛ-2013 подписал с «Эвеланш» контракт на год и 825 тысяч долларов.
«Думаю, мне нужно начать все сначала. За 6 лет в «Монреале» было много взлетов и падений, поэтому я очень рад новой возможности.
«Колорадо» – отличная команда и была такой на протяжении многих лет. Я попытаюсь снова найти свою игру и помочь, чем смогу. Думаю, что прежде всего это зависит от уверенности в себе», – сказал форвард.
В минувшем сезоне Друэн выступал за «Монреаль» и набрал 29 (2+27) очков в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 18».
С Друэном - вообще потрясающе. Форвард с неплохой статой подписался за еду. Рисков вообще никаких, а вот выгода может получится огромной.