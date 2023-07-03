Форвард «Рейнджерс» Зибанежад отыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Швеции

Теги Рейнджерс фото НХЛ Мика Зибанежад музыка Хоккей

Мика Зибанежад проявил себя как диджей.

Нападающий «Рейнджерс» выступил с диджей-сетом во время музыкального фестиваля Lollapalooza Stockholm в Швеции.

На этом фестивале также приняли участие известные музыканты – в частности, рэпер Трэвис Скотт и рэперша Лиззо.

Мика Зибанежад не впервые встал за диджейский пульт. В 2019 году хоккеист выступил на фестивале Summerburst в Гетеборге.

Фото: официальный сайт НХЛ

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca777
Крут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vancouver_fin
Стив Аоки на минималках.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hockeydad
Где-то попадались его несколько треков, саундок мне показался довольно крепким.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий