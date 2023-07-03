Форвард «Рейнджерс» Зибанежад отыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Швеции

Мика Зибанежад проявил себя как диджей.

Нападающий « » выступил с диджей-сетом во время музыкального фестиваля Lollapalooza Stockholm в Швеции.

На этом фестивале также приняли участие известные музыканты – в частности, рэпер Трэвис Скотт и рэперша Лиззо.

не впервые встал за диджейский пульт. В 2019 году хоккеист выступил на фестивале Summerburst в Гетеборге.

Фото: официальный сайт