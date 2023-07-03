Форвард «Рейнджерс» Зибанежад отыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Швеции
Мика Зибанежад проявил себя как диджей.
Нападающий «Рейнджерс» выступил с диджей-сетом во время музыкального фестиваля Lollapalooza Stockholm в Швеции.
На этом фестивале также приняли участие известные музыканты – в частности, рэпер Трэвис Скотт и рэперша Лиззо.
Мика Зибанежад не впервые встал за диджейский пульт. В 2019 году хоккеист выступил на фестивале Summerburst в Гетеборге.
Фото: официальный сайт НХЛ
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