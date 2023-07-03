«Тампа» предлагала Киллорну максимальный 8-летний контракт, но с сокращением зарплаты – 2,5 млн долларов в год

Теги Тампа-Бэй Анахайм НХЛ Алекс Киллорн деньги Хоккей

«Тампа» предлагала Алексу Киллорну контракт на восемь лет.

33-летний нападающий подписал четырехлетнее соглашение с «Анахаймом» с кэпхитом 6,25 миллиона долларов на рынке свободных агентов.

По прошлому договору в «Тампе» зарплата игрока составляла 4,45 миллиона долларов в год.

«Лайтнинг» пытались удержать хоккеиста и предлагали ему максимально возможный по длительности контракт – на восемь лет, но с уменьшением оклада – 2,5 миллиона долларов в год.

Киллорн выступал в НХЛ только за «Тампу» (с 2013 года), с которой выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vancouver_fin
Выбор очевиден: 20 мультов за 8 лет в Тампе или 25 мультов за 4 года в Анахайме.
Очевидно, что он не играл бы до 41 года (ему сейчас 33).
А после окончания контракта с Анахаймом еще годик-два, может, в Тампе на минималке поиграет, как Марун или Перри.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Ivlev
Ну просто смешно 2.5 млн, пускай и на 8 лет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Всё правильно, кубки есть, теперь баблишка подзаработать. Как у них вообще язык повернулся такие гроши ему предложить и за них фигачить 8ку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Морозов
Ога, 8 лет по 2,5 и выкуп через те же 4 сезона, Алексу оно надо было?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий