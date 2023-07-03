«Тампа» предлагала Киллорну максимальный 8-летний контракт, но с сокращением зарплаты – 2,5 млн долларов в год
«Тампа» предлагала Алексу Киллорну контракт на восемь лет.
33-летний нападающий подписал четырехлетнее соглашение с «Анахаймом» с кэпхитом 6,25 миллиона долларов на рынке свободных агентов.
По прошлому договору в «Тампе» зарплата игрока составляла 4,45 миллиона долларов в год.
«Лайтнинг» пытались удержать хоккеиста и предлагали ему максимально возможный по длительности контракт – на восемь лет, но с уменьшением оклада – 2,5 миллиона долларов в год.
Киллорн выступал в НХЛ только за «Тампу» (с 2013 года), с которой выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).
Очевидно, что он не играл бы до 41 года (ему сейчас 33).
А после окончания контракта с Анахаймом еще годик-два, может, в Тампе на минималке поиграет, как Марун или Перри.