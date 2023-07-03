«Тампа» предлагала Киллорну максимальный 8-летний контракт, но с сокращением зарплаты – 2,5 млн долларов в год

«Тампа» предлагала Алексу Киллорну контракт на восемь лет.

33-летний нападающий подписал четырехлетнее соглашение с « » с кэпхитом 6,25 миллиона долларов на рынке свободных агентов.

По прошлому договору в « » зарплата игрока составляла 4,45 миллиона долларов в год.

«Лайтнинг» пытались удержать хоккеиста и предлагали ему максимально возможный по длительности контракт – на восемь лет, но с уменьшением оклада – 2,5 миллиона долларов в год.

Киллорн выступал в НХЛ только за «Тампу» (с 2013 года), с которой выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).