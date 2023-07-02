Мошаров о ВХЛ: «Болдюк зацепил поездку в Ангарск. В городе «минус 20», а он в кофте и кепке. После этого расторг контракт с «Трактором»

Денис Мошаров поделился воспоминанями, как Александр Болдюк поехал с «Челметом» на матч в Ангарск.

– Помню, у вас в « » играл даже бывший хоккеист НХЛ Александр Болдюк, которого «Трактор» выставил на драфт отказов.

– Кого у нас только не было – Александр Болдюк, , , который сейчас президент МХЛ.

Много легендарных хоккеистов прошло через драфт отказов. Для молодых сидеть в одной раздевалке с такими людьми было настоящим событием.

Если говорить про Болдюка, то, думаю, он не понимал, где находится.

Он как раз зацепил классную поездку в Ангарск. Приехали мы туда, в октябре в городе уже «-20», а Болдюк в кофте и в кепке.

После этого он и расторг контракт, – сказал бывший нападающий « » Денис Мошаров.

Болдюк провел три матча за «Трактор» в сезоне-2015/16.