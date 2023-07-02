Мошаров о ВХЛ: «Болдюк зацепил поездку в Ангарск. В городе «минус 20», а он в кофте и кепке. После этого расторг контракт с «Трактором»
Денис Мошаров поделился воспоминанями, как Александр Болдюк поехал с «Челметом» на матч в Ангарск.
– Помню, у вас в «Челмете» играл даже бывший хоккеист НХЛ Александр Болдюк, которого «Трактор» выставил на драфт отказов.
– Кого у нас только не было – Александр Болдюк, Мартин Ружичка, Александр Гуськов, который сейчас президент МХЛ.
Много легендарных хоккеистов прошло через драфт отказов. Для молодых сидеть в одной раздевалке с такими людьми было настоящим событием.
Если говорить про Болдюка, то, думаю, он не понимал, где находится.
Он как раз зацепил классную поездку в Ангарск. Приехали мы туда, в октябре в городе уже «-20», а Болдюк в кофте и в кепке.
После этого он и расторг контракт, – сказал бывший нападающий «Трактора» Денис Мошаров.
Болдюк провел три матча за «Трактор» в сезоне-2015/16.
2 комментария