Киллорн об «Анахайме»: «Через год-два команда будет конкурентоспособной в НХЛ, надеюсь. Генменеджер и тренер вдохновлены будущим клуба»

Теги Тампа-Бэй Анахайм НХЛ Пэт Вербик Грег Кронин Алекс Киллорн Хоккей

Алекс Киллорн прокомментировал переход в «Анахайм».

Форвард подписал четырехлетнее соглашение с клубом с кэпхитом 6,25 миллиона долларов.

«Испытываю горько-сладкий привкус. Я всегда представлял, что завершу карьеру в форме «Тампы», но это оказался не тот случай.

Но я рад быть в «Анахайме». С учетом того, какие игроки у них на подходе, за командой будет очень интересно наблюдать в следующие годы. Я очень взволнован будущим клуба.

Слышал, что клуб также подписал Радко Гудаса. Это парень, с которым я начинал свою карьеру. Поэтому это отличная новость для меня.

Я разговаривал с генеральным менеджером Пэтом Вербиком и главным тренером Грегом Кронином. Они вдохновлены будущим команды.

«Анахайм» задрафтовал молодого игрока под вторым номером. На подходе достаточно и других молодых игроков. Надеюсь, через год-два команда будет конкурентоспособной в НХЛ», – сказал нападающий Алекс Киллорн.

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5 комментариев

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Red.Wings
"Выписанная неадекватная зарплата тут не при чем, не при чем..."
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Павел павел
Ответ Savardus
Переделывая кричалку из Самары конца прошлого века: Через год - через два - Утки в Кубке УЕФА Через троечку сезонов - Утки в Лиге Чемпионов!
эээ. это не крыльев кричалка а старая Роторовская. .еше была такая-Не спартак не арарат этоРОТОР ВОЛГОГРАД. знает даже пентагон то чтоРОТОР ЧЕМПИОН. похерили команду хады((( то что сейчас это уже не тот ротор((
+2
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+2
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Savardus
Переделывая кричалку из Самары конца прошлого века:

Через год - через два - Утки в Кубке УЕФА
Через троечку сезонов - Утки в Лиге Чемпионов!
+1
0
+1
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Savardus
Ответ Павел павел
эээ. это не крыльев кричалка а старая Роторовская. .еше была такая-Не спартак не арарат этоРОТОР ВОЛГОГРАД. знает даже пентагон то чтоРОТОР ЧЕМПИОН. похерили команду хады((( то что сейчас это уже не тот ротор((
Не увлекался этимологией, если кого-то обидел - извините пожалуйста. Пишу о том, где слышал, не более)
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