Киллорн об «Анахайме»: «Через год-два команда будет конкурентоспособной в НХЛ, надеюсь. Генменеджер и тренер вдохновлены будущим клуба»
Алекс Киллорн прокомментировал переход в «Анахайм».
Форвард подписал четырехлетнее соглашение с клубом с кэпхитом 6,25 миллиона долларов.
«Испытываю горько-сладкий привкус. Я всегда представлял, что завершу карьеру в форме «Тампы», но это оказался не тот случай.
Но я рад быть в «Анахайме». С учетом того, какие игроки у них на подходе, за командой будет очень интересно наблюдать в следующие годы. Я очень взволнован будущим клуба.
Слышал, что клуб также подписал Радко Гудаса. Это парень, с которым я начинал свою карьеру. Поэтому это отличная новость для меня.
Я разговаривал с генеральным менеджером Пэтом Вербиком и главным тренером Грегом Кронином. Они вдохновлены будущим команды.
«Анахайм» задрафтовал молодого игрока под вторым номером. На подходе достаточно и других молодых игроков. Надеюсь, через год-два команда будет конкурентоспособной в НХЛ», – сказал нападающий Алекс Киллорн.
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