Киллорн об «Анахайме»: «Через год-два команда будет конкурентоспособной в НХЛ, надеюсь. Генменеджер и тренер вдохновлены будущим клуба»

Алекс Киллорн прокомментировал переход в «Анахайм».

Форвард подписал четырехлетнее соглашение с клубом с кэпхитом 6,25 миллиона долларов.

«Испытываю горько-сладкий привкус. Я всегда представлял, что завершу карьеру в форме «Тампы», но это оказался не тот случай.

Но я рад быть в « ». С учетом того, какие игроки у них на подходе, за командой будет очень интересно наблюдать в следующие годы. Я очень взволнован будущим клуба.

Слышал, что клуб также подписал Радко Гудаса. Это парень, с которым я начинал свою карьеру. Поэтому это отличная новость для меня.

Я разговаривал с генеральным менеджером Пэтом Вербиком и главным тренером Грегом Кронином. Они вдохновлены будущим команды.

«Анахайм» задрафтовал молодого игрока под вторым номером. На подходе достаточно и других молодых игроков. Надеюсь, через год-два команда будет конкурентоспособной в », – сказал нападающий .