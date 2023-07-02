Орлов о переходе в «Каролину»: «Я хочу играть в хорошей команде с большой целью – дойти до конца. Это важно»

Дмитрий Орлов высказался о своем переходе в «Каролину».

31-летний защитник подписал контракт с «Харрикейнс» на 2 года со средней зарплатой 7,75 миллиона долларов.

«Я много раз играл против «Каролины». Знаю, насколько хороша эта команда, как сложно против нее играть. Ясно, что это отличная команда.

На рынке свободных агентов мне нужно было принять правильное решение. Я хотел играть в хорошей команде. Считаю, что рассудил верно. Я счастлив, что перешел в «Каролину».

Я хочу играть в хорошей команде, у которой есть большая цель – дойти до конца. Это важно», – сказал Орлов.

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Сорокин получит 66 млн от «Айлендерс», Тарасенко пока без клуба. Первый день рынка в НХЛ