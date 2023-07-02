«Торонто» интересуется Доми (Крис Джонстон)

«Торонто» интересуется форвардом Максом Доми.

28-летний форвард пока не подписал контракт на рынке свободных агентов.

Инсайдер TSN Крис Джонстон сообщает, что «Лифс» являются одной из команд, которым интересен игрок.

Отметим, что его отец – известный тафгай Тай Доми – провел в «Торонто» большую часть карьеры в НХЛ.

В минувшем сезоне канадец играл за «Чикаго» и « », набрав 56 (20+36) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.

В 19 матчах плей-офф добавил 13 (3+10) очков при 52 минутах штрафа.

Всего в у 581 матч и 370 (121+249) баллов, в Кубке Стэнли – 43 игры и 22 (6+16) очка.

По прошлому однолетнему контракту зарплата игрока составляла 3 млн долларов.

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