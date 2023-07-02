«Торонто» интересуется Доми (Крис Джонстон)

Теги возможные переходы Торонто Даллас НХЛ Макс Доми Хоккей

«Торонто» интересуется форвардом Максом Доми.

28-летний форвард пока не подписал контракт на рынке свободных агентов. 

Инсайдер TSN Крис Джонстон сообщает, что «Лифс» являются одной из команд, которым интересен игрок.

Отметим, что его отец – известный тафгай Тай Доми – провел в «Торонто» большую часть карьеры в НХЛ.

В минувшем сезоне канадец играл за «Чикаго» и «Даллас», набрав 56 (20+36) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.

В 19 матчах плей-офф добавил 13 (3+10) очков при 52 минутах штрафа.

Всего в НХЛ у Доми 581 матч и 370 (121+249) баллов, в Кубке Стэнли – 43 игры и 22 (6+16) очка.

По прошлому однолетнему контракту зарплата игрока составляла 3 млн долларов.

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3 комментария

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FaithDevotion
Седьмой клуб к 28 годам будет. По рукам пошёл Доми-младший, батя так не переходил, хотя был тафгаем, которых часто меняли)
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Maxim Shumov
Ответ Ферзь на р1
Доми бы в Вашингтон!
Там вроде и одного отморозка хватает
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