«Рейнджерс» подписали Эрика Густафссона на год и 825 тысяч долларов. Это 7-я команда шведа с 2019 года

Теги переходы Рейнджерс Торонто НХЛ Эрик Густафссон Хоккей

«Рейнджерс» подписали Эрика Густафссона на год и 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 31-летний швед выступал за «Вашингтон» и «Торонто», куда перешел перед дедлайном.

«Рейнджерс» – его 7-я команда с 2019 года. На этом отрезке он также поиграл за «Чикаго», «Калгари», «Филадельфию» и «Монреаль».  

В его активе 42 (7+35) очка в 70 матчах регулярного чемпионата при полезности «+9» и среднем времени на льду 19:46.

В 2 матчах плей-офф за «Лифс» забросил 1 шайбу.

Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 800 тысяч долларов.

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7 комментариев

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Slava Slava
кто-нибудь знает почему так дешево? в прошлом же сезоне неплохо смотрелся
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Ферзь на р1
Швед просто хочет жить походу в НЮ, и поэтому и подписался за еду, ну других ответов нет, он очень хорош; очки набирает, очень грамотно рейнджеры работают
+2
-1
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АРХАТ
Ответ Slava Slava
кто-нибудь знает почему так дешево? в прошлом же сезоне неплохо смотрелся
Слишком дешёво за 40 очкового защитника, которому всего 31.
Может КС хочет и согласен играть за бесплатно.
Причём когда он выбивал 60 очков, следующий его контракт был всего на 3 ляма (1-летний)
Слабоватый агент у него возможно)
+2
-1
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Lokomotiv__1992
Собирают чемпеонскую команду )
+1
-1
0
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Венер Кучербаев
800/825 тысяч за 42 очка в 70 матчах? это ограбление!!!
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