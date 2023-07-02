«Рейнджерс» подписали Эрика Густафссона на год и 825 тысяч долларов. Это 7-я команда шведа с 2019 года

«Рейнджерс» подписали Эрика Густафссона на год и 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 31-летний швед выступал за «Вашингтон» и « », куда перешел перед дедлайном.

« » – его 7-я команда с 2019 года. На этом отрезке он также поиграл за «Чикаго», «Калгари», «Филадельфию» и «Монреаль».

В его активе 42 (7+35) очка в 70 матчах регулярного чемпионата при полезности «+9» и среднем времени на льду 19:46.

В 2 матчах плей-офф за «Лифс» забросил 1 шайбу.

Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 800 тысяч долларов.

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