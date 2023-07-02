«Рейнджерс» подписали Эрика Густафссона на год и 825 тысяч долларов. Это 7-я команда шведа с 2019 года
«Рейнджерс» подписали Эрика Густафссона на год и 825 тысяч долларов.
В минувшем сезоне 31-летний швед выступал за «Вашингтон» и «Торонто», куда перешел перед дедлайном.
«Рейнджерс» – его 7-я команда с 2019 года. На этом отрезке он также поиграл за «Чикаго», «Калгари», «Филадельфию» и «Монреаль».
В его активе 42 (7+35) очка в 70 матчах регулярного чемпионата при полезности «+9» и среднем времени на льду 19:46.
В 2 матчах плей-офф за «Лифс» забросил 1 шайбу.
Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 800 тысяч долларов.
Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Сорокин получит 66 млн от «Айлендерс», Тарасенко пока без клуба. Первый день рынка в НХЛ
Может КС хочет и согласен играть за бесплатно.
Причём когда он выбивал 60 очков, следующий его контракт был всего на 3 ляма (1-летний)
Слабоватый агент у него возможно)