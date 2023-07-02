«Детройт» подписал контракт с Гостисбеером на год и 4,15 млн долларов

«Детройт» подписал защитника Шейна Гостисбеера на год и 4,15 млн долларов.

В минувшем сезоне 30-летний игрок выступал за «Аризону» и «Каролину», куда был обменян перед дедлайном.

В регулярном чемпионате защитник набрал 41 (13+28) очко в 75 играх при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 20:49.

В 15 играх в плей-офф добавил 3 (0+3) балла.

Всего в НХЛ Гостисбеер провел 538 игр и набрал 311 (87+224) очков. В плей-офф сыграл 32 матчей и набрал 8 (2+6) баллов

Его зарплата по прошлому 6-летнему контракту составляла 4,5 млн долларов.