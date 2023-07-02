«Сан-Хосе» подписал Сабурина на 2 года и 1,55 млн долларов

« » объявил о заключении 2-летнего соглашения с форвардом .

30-летний канадец подписал с «Шаркс» двусторонний контракт.

Согласно Capfriendly, зарплата Сабурина составит 775 тысяч долларов за сезон.

В прошлом сезоне нападающий не играл в НХЛ. В 51 матче в АХЛ за «Бельвиль» (фарм «Оттавы») он набрал 33 (16+17) очка.

Ранее Сабурин выступал в за «Оттаву» и «Торонто». В 43 играх за карьеру в лиге на его счету 8 (2+6) очков.