Клингберг перешел в «Торонто» на год за 4,15 млн долларов
«Торонто» договорился об однолетнем контракте с Джоном Клингбергом.
Зарплата 30-летнего защитника (кэпхит) составит 4,15 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
В минувшем сезоне швед играл за «Анахайм» и «Миннесоту», набрав 33 (10+23) очка в 67 играх при полезности «минус 25». В 4 играх плей-офф добавил 4 (1+3) балла.
В 619 матчах в НХЛ на его счету 407 (81+326) очков, в 63 играх Кубка Стэнли – 39 (8+31) баллов.
Зарплата игрока по прошлому однолетнему контракту составляла 7 млн долларов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Треливинг ужасно провёл этот день. Идиотский контракт Ривза и сейчас вот это. Теперь у Торонто остаётся около 5 млн в платёжке, на эти деньги надо продлить Самсонова и подписать 2-3 нападающих в третье и четвёртое звено. Самый логичный вариант для осуществления этого - сбросить контракт Мюррея, но кому и как? Можно было опуститься на драфте (как в прошлом году сделал Дубас), тем более Коуэн, которого пикнули Лифс, всё равно котировался на конец второго раунда, могли его и там забрать, если так хотели. Однако ничего в первый день драфта сделано не было.
Почти все хорошие нападающие для боттома уже уехали с рынка. А через несколько дней там вообще останется пустота.