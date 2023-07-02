Клингберг перешел в «Торонто» на год за 4,15 млн долларов

«Торонто» договорился об однолетнем контракте с Джоном Клингбергом.

Зарплата 30-летнего защитника (кэпхит) составит 4,15 миллиона долларов, сообщает инсайдер .

В минувшем сезоне швед играл за «Анахайм» и «Миннесоту», набрав 33 (10+23) очка в 67 играх при полезности «минус 25». В 4 играх плей-офф добавил 4 (1+3) балла.

В 619 матчах в на его счету 407 (81+326) очков, в 63 играх Кубка Стэнли – 39 (8+31) баллов.

Зарплата игрока по прошлому однолетнему контракту составляла 7 млн долларов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.