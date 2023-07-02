Клингберг перешел в «Торонто» на год за 4,15 млн долларов

Теги переходы Торонто Миннесота НХЛ Джон Клингберг Эллиотт Фридман деньги Хоккей

«Торонто» договорился об однолетнем контракте с Джоном Клингбергом.

Зарплата 30-летнего защитника (кэпхит) составит 4,15 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне швед играл за «Анахайм» и «Миннесоту», набрав 33 (10+23) очка в 67 играх при полезности «минус 25». В 4 играх плей-офф добавил 4 (1+3) балла.

В 619 матчах в НХЛ на его счету 407 (81+326) очков, в 63 играх Кубка Стэнли – 39 (8+31) баллов.

Зарплата игрока по прошлому однолетнему контракту составляла 7 млн долларов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Иван Павлов
Отвратительно. Да, Торонто нужен был праворукий защитник, который может двигать шайбу - но Клингберг? За 4 млн? Бедный Маккейб, наверняка это шведское чудо поставят к нему в пару.

Треливинг ужасно провёл этот день. Идиотский контракт Ривза и сейчас вот это. Теперь у Торонто остаётся около 5 млн в платёжке, на эти деньги надо продлить Самсонова и подписать 2-3 нападающих в третье и четвёртое звено. Самый логичный вариант для осуществления этого - сбросить контракт Мюррея, но кому и как? Можно было опуститься на драфте (как в прошлом году сделал Дубас), тем более Коуэн, которого пикнули Лифс, всё равно котировался на конец второго раунда, могли его и там забрать, если так хотели. Однако ничего в первый день драфта сделано не было.

Почти все хорошие нападающие для боттома уже уехали с рынка. А через несколько дней там вообще останется пустота.
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Иван Павлов
Ответ copti_san
Убирать Дубаса конечно было критической ошибкой Шенахана. Всё идёт к тому, что с этого и начнётся падение Торонты. Как бы Шенахан теперь сам через несколько лет не улетел
Скорее всего так и будет. Возможно даже раньше.
+1
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copti_san
Ответ Иван Павлов
Отвратительно. Да, Торонто нужен был праворукий защитник, который может двигать шайбу - но Клингберг? За 4 млн? Бедный Маккейб, наверняка это шведское чудо поставят к нему в пару. Треливинг ужасно провёл этот день. Идиотский контракт Ривза и сейчас вот это. Теперь у Торонто остаётся около 5 млн в платёжке, на эти деньги надо продлить Самсонова и подписать 2-3 нападающих в третье и четвёртое звено. Самый логичный вариант для осуществления этого - сбросить контракт Мюррея, но кому и как? Можно было опуститься на драфте (как в прошлом году сделал Дубас), тем более Коуэн, которого пикнули Лифс, всё равно котировался на конец второго раунда, могли его и там забрать, если так хотели. Однако ничего в первый день драфта сделано не было. Почти все хорошие нападающие для боттома уже уехали с рынка. А через несколько дней там вообще останется пустота.
Убирать Дубаса конечно было критической ошибкой Шенахана. Всё идёт к тому, что с этого и начнётся падение Торонты. Как бы Шенахан теперь сам через несколько лет не улетел
0
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