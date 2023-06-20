«Флорида» рассматривает возможность подписания защитников из-за травм Экблада и Монтура. Среди вариантов могут быть Экман-Ларссон, Клингберг и Дамба

«Флорида» может подписать игроков обороны на рынке свободных агентов.

«Пантерс» уступили «Вегасу» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 1-4.

Затем появилась информация, что у травма плеча. Также повреждение плеча у .

«Они хотели бы быть агрессивными на рынке. Дело в том, что у нескольких игроков команды действительно серьезные травмы, они не позволят Экбладу и Монтуру быть готовыми к первой игре следующего сезона. Они могут пропустит пару месяцев в начале сезона», – сказал инсайдер Фрэнк Серавалли.

Серавалли предположил, что «Пантерс» могут обратиться к кандидатурам , и как игроков, с которыми можно подписать краткосрочные контракты.