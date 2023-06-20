«Флорида» рассматривает возможность подписания защитников из-за травм Экблада и Монтура. Среди вариантов могут быть Экман-Ларссон, Клингберг и Дамба
«Флорида» может подписать игроков обороны на рынке свободных агентов.
«Пантерс» уступили «Вегасу» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 1-4.
Затем появилась информация, что у Аарона Экблада травма плеча. Также повреждение плеча у Брэндона Монтура.
«Они хотели бы быть агрессивными на рынке. Дело в том, что у нескольких игроков команды действительно серьезные травмы, они не позволят Экбладу и Монтуру быть готовыми к первой игре следующего сезона. Они могут пропустит пару месяцев в начале сезона», – сказал инсайдер Фрэнк Серавалли.
Серавалли предположил, что «Пантерс» могут обратиться к кандидатурам Оливер Экман-Ларссона, Джона Клингберга и Мэтта Дамбы как игроков, с которыми можно подписать краткосрочные контракты.
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