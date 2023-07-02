«Айлендерс» продлили с Энгваллом и Мэйфилдом контракты на 7 лет. Зарплата Пьерра – 3 млн долларов, Скотта – 3,5 млн

Теги Айлендерс НХЛ Скотт Мэйфилд Эллиотт Фридман Пьерр Энгвалл деньги Хоккей

Пьерр Энгвалл и Скотт Мэйфилд на 7 лет продлили контракты с «Айлендерс».

Средняя зарплата 27-летнего форварда (кэпхит) составит 3 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне швед выступал за «Торонто» и «Айлендерс», куда перешел перед дедлайном. В регулярном чемпионате НХЛ провел 76 матчей и набрал 30 (17+13) очков. В 6 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 2,25 млн долларов.

Подробно со статистикой Энгвалла можно ознакомиться здесь.

Мэйфилд будет получать 3,5 млн долларов в год.

Защитник всю карьеру выступал за «Айлендерс» – 428 матчей в НХЛ и 111 (25+86) очков при полезности «+17» и 395 минутах штрафа.

В плей-офф – 57 игр и 16 (4+12) очков при полезности «+23».

В минувшем сезоне провел 82 матча в регулярке и переписал все личные рекорды результативности, набрав 24 (6+18) балла. В его активе 168 блоков (1-е место в команде) и 107 силовых приемов (8-е). В 6 играх плей-офф добавил 3 (1+2) очка.

По прошлому контракту зарплата Мэйфилда составляла 1,45 млн долларов за сезон.

Детально его показатели можно изучить тут.

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3 комментария

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copti_san
Айлендерс с такими долгосрочными контрактами в главное болото лиги превращаются. На что они рассчитывают с таким откровенно средним и стареющим ростером непонятно, тем более на сильном востоке. Очевидно, что их потолком первый раунд будет, по таланту даже в топ-10 на востоке едва ли входят. Логичнее наоборот было бы потихоньку в ребилд уходить
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Serge Vendino
Лу реально настолько уверен, что они доиграют на высоком уровне до 34 и 37 лет?
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Gord Lane
Варли на четыре года, 2 750 000 в год
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