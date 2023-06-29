«Чикаго» бесплатно выменял Бэйли у «Айлендерс». Форвард играл за «островитян» с 2008 года

Теги возможные переходы Айлендерс Чикаго НХЛ Джош Бэйли Хоккей

Нападающий Джош Бэйли перешел в «Чикаго».

В рамках обмена «Блэкхокс» также получили выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026.

«Айлендерс» получили так называемую «будущую компенсацию», но «Чикаго» взял на себя контракт Джоша Бэйли с зарплатой пять миллионов долларов, который действует до конца сезона-2023/24.

Канадец выступает в НХЛ с сезона-2008/09 и на протяжении всей карьеры представлял «Айлендерс».

Форвард провел в лиге 1057 матчей и записал на свой счет 580 (184+396) баллов за результативность.

В прошлом сезоне Бэйли набрал 25 (8+17) очков в 64 играх регулярного чемпионата.

15 комментариев

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dudkinrs82
Ответ Gord Lane
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Мне Бэйли у вас нравился очень
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Никита Алексеевич
Прикольно
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Белый офицер
Ответ Gord Lane
Комментарий удален пользователем
Бейли свое отыграл. Я бы на твоем месте радовался что его обменяли и освободили кепку под усиление.
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Gord Lane
Комментарий удален пользователем
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dudkinrs82
Второй год так ни хера и не понял :
Что значит будущая компенсация???
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цэсемьэр
обмен на будущую компенсацию - идеальная схема для Динамо😆
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Why always me?!
Ещё одного учителя для Бедарда взяли. Бесплатно, да и выбор во 2 раунде 2026г впридачу.
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Авл Агерий
После 15 лет в Айлендерс зачем Джошу где-то ещё играть. Повесил бы коньки на гвоздь и не мучался.
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*MVP*
Ответ Gord Lane
Комментарий удален пользователем
Бэйли все, какой бы легендой он ни был, нужно это признать

ну да, нам только старого стеклянного Тарасенко не хватает, чтобы потерять Сорокина через год
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Gord Lane
Комментарий удален пользователем
Согласен, что для Айлов Андерс Ли гораздо большая проблема, чем Бейли. То, что Бейли надо было как то отдавать - это факт. Другое дело, что за него нихрена не получили, даже отдали. Не знаю, может дед хочет состав как то обновить. Но мне не кажется, что эта сделка сильно во вред Айлам. Всё же 3-5 млн за 34 летнего игрока, который постоянно в травмах - большая проблема. Плюс подписывать надо Варламова
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Gord Lane
Ответ Белый офицер
Бейли свое отыграл. Я бы на твоем месте радовался что его обменяли и освободили кепку под усиление.
Я уже написал про LTIR, с учётом его медкарты, это было бы без проблем. И денег заплатить всего три миллиона и всё три слота под это дело свободны и платежка освобождай
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Белый офицер
Ответ Gord Lane
Я уже написал про LTIR, с учётом его медкарты, это было бы без проблем. И денег заплатить всего три миллиона и всё три слота под это дело свободны и платежка освобождай
А может он не хочет в ЛТИР???
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Белый офицер
Ответ dudkinrs82
Второй год так ни хера и не понял : Что значит будущая компенсация???
Ничего. Пик 7-го раунда или права на какое то дно что было задрафтовано в том же 7 раунде. Вообщем как тут и написано отдали бесплатно, но так как в ответ нужно что то отдать то Чикаго отдало обещание ))
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Александр Балабанов
Ответ dudkinrs82
Второй год так ни хера и не понял : Что значит будущая компенсация???
Какой-нибудь донный пик когда-нибудь или такая же услуга взамен. Просто формально нельзя проводить трейды с участием "ничего", даже если сброс контракта.
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Авл Агерий
Ответ Сельмаш1930
У Айлс и так катастрофа с проспектами, а тут ещё и со 2 пиком расстались. Можно было как-то и подешевле спулить контракт Бэйли, благо у Ястребов места ещё шаром покати
Ламорелло когда-то угробил Нью-Джерси из-за нежелания работать с молодёжью.
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