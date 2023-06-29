«Чикаго» бесплатно выменял Бэйли у «Айлендерс». Форвард играл за «островитян» с 2008 года
Нападающий Джош Бэйли перешел в «Чикаго».
В рамках обмена «Блэкхокс» также получили выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026.
«Айлендерс» получили так называемую «будущую компенсацию», но «Чикаго» взял на себя контракт Джоша Бэйли с зарплатой пять миллионов долларов, который действует до конца сезона-2023/24.
Канадец выступает в НХЛ с сезона-2008/09 и на протяжении всей карьеры представлял «Айлендерс».
Форвард провел в лиге 1057 матчей и записал на свой счет 580 (184+396) баллов за результативность.
В прошлом сезоне Бэйли набрал 25 (8+17) очков в 64 играх регулярного чемпионата.
Что значит будущая компенсация???
ну да, нам только старого стеклянного Тарасенко не хватает, чтобы потерять Сорокина через год