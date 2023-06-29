«Чикаго» бесплатно выменял Бэйли у «Айлендерс». Форвард играл за «островитян» с 2008 года

Нападающий Джош Бэйли перешел в «Чикаго».

В рамках обмена «Блэкхокс» также получили выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026.

«Айлендерс» получили так называемую «будущую компенсацию», но « » взял на себя контракт с зарплатой пять миллионов долларов, который действует до конца сезона-2023/24.

Канадец выступает в НХЛ с сезона-2008/09 и на протяжении всей карьеры представлял « ».

Форвард провел в лиге 1057 матчей и записал на свой счет 580 (184+396) баллов за результативность.

В прошлом сезоне Бэйли набрал 25 (8+17) очков в 64 играх регулярного чемпионата.