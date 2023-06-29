«Чикаго» выкупит 5-миллионый контракт Бэйли после обмена с «Айлендерс»

«Чикаго» решил выкупить контракт Джоша Бэйли.

«Блэкхокс» поместили 33-летнего нападающего на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Соглашение форварда с зарплатой пять миллионов долларов в год действовало до конца сезона-2023/24.

« » выменял у « », а также получил выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026.

Канадец выступает в НХЛ с сезона-2008/09 и на протяжении всей карьеры представлял «Айлендерс».

Форвард провел в лиге 1057 матчей и записал на свой счет 580 (184+396) баллов за результативность.

В прошлом сезоне Бэйли набрал 25 (8+17) очков в 64 играх регулярного чемпионата.