«Чикаго» выкупит 5-миллионый контракт Бэйли после обмена с «Айлендерс»

Теги возможные переходы Айлендерс Чикаго НХЛ Джош Бэйли Хоккей

«Чикаго» решил выкупить контракт Джоша Бэйли.

«Блэкхокс» поместили 33-летнего нападающего на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Соглашение форварда с зарплатой пять миллионов долларов в год действовало до конца сезона-2023/24.

«Чикаго» выменял Джоша Бэйли у «Айлендерс», а также получил выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026.

Канадец выступает в НХЛ с сезона-2008/09 и на протяжении всей карьеры представлял «Айлендерс».

Форвард провел в лиге 1057 матчей и записал на свой счет 580 (184+396) баллов за результативность.

В прошлом сезоне Бэйли набрал 25 (8+17) очков в 64 играх регулярного чемпионата.

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2 комментария

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Павел павел
спецы ответьте сколько и на сколько там под кепку пойдет?
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Stas_M
И подпишется в Айлендерс на условный 1 млн
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