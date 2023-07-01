«Флорида» подписала защитника Микколу на 3 года с кэпхитом 2,5 млн долларов

«Флорида» подписала защитника Нико Микколу на 3 года с кэпхитом 2,5 млн долларов.

27-летний финн в минувшем сезоне выступал за «Сент-Луис» и « ».

Он набрал 6 (1+5) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «+6», 58 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:25.

В 7 играх плей-офф добавил 2 (0+2) очка, сделав также 12 блоков (3-е место в команде).

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 1,9 млн долларов.