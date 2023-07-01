Бьюгстэд вернулся в «Аризону», подписав контракт на 2 года с кэпхитом 2,1 млн долларов

Теги переходы Эдмонтон Аризона НХЛ Ник Бьюгстэд Хоккей

Форвард Ник Бьюгстэд вернулся в «Аризону», контракт – на 2 года.

Средняя зарплата 30-летнего игрока (кэпхит) составит 2,1 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне американец выступал за «Койотис» и «Эдмонтон», куда был обменян перед дедлайном.

В регулярном чемпионате НХЛ провел 68 матчей и набрал 29 (17+12) очков. В 12 играх плей-офф забросил 3 шайбы.

Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 900 тысяч долларов.

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