Подколзин сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 3+8 в 30 играх

Василий Подколзин сделал голевую передачу в матче с «Вегасом» (6:3).

Форвард «Эдмонтона » набрал 11-е (3+8) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 30 игр.

Сегодня за 14:33 у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 4 силовых приема, 100% выигранных вбрасываний (2 из 2), полезность – «0».