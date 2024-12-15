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Подколзин сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 3+8 в 30 играх

Василий Подколзин сделал голевую передачу в матче с «Вегасом» (6:3).

Форвард «Эдмонтона» набрал 11-е (3+8) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 30 игр.

Сегодня за 14:33 у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 4 силовых приема, 100% выигранных вбрасываний (2 из 2), полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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