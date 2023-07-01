Бантинг перешел в «Каролину» из «Торонто», подписав 3-летний контракт с зарплатой 4,5 млн долларов в год

Теги переходы Торонто Каролина НХЛ Майкл Бантинг Хоккей

«Каролина» подписала Майкла Бантинга на три года и 13,5 миллиона долларов.

Средняя зарплата 27-летнего нападающего составит 4,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Торонто» и набрал 49 (23+26) очков. В 7 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Всего в НХЛ у него 187 матчей и 126 (57+69) очков.В Кубке Стэнли – 13 игр и 5 (2+3) баллов.

По прошлому контракту средняя зарплата Майкла Бантинга составляла 950 тысяч долларов за сезон.

«Харрикейнс» также подписали защитника Дмитрия Орлова на рынке неограниченно свободных агентов.

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Райан О’Райлли – в «Нэшвилле» за 4,5 млн, Тарасенко пока без клуба. Следим за открытием рынка в НХЛ

10 комментариев

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Белый офицер
Бантинг хороший игрок. Но он не тот кто нужен Каролине.
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Кавабунга Шреддоголовый
Каролина собралась за кубком в последний год Бриндамура
+5
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+5
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Максим Макеев
переплатили
+2
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+2
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upuckuH
Почему не Дюшейн
+2
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Garikus89
Каролина решительно не желает брать креативных нападающих, опять одному Ахо отдуваться)
+2
0
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glavniiexpert
Ответ Белый офицер
Бантинг хороший игрок. Но он не тот кто нужен Каролине.
На рынке нет форварда, который нужен Каролине.
+1
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Федя-гол
Эх, зря, усы же не прилагаются к контракту
0
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Maxim Shumov
Никак не пойму, как можно было подписать Орлова за 8. Почему, например, не за 10?
+3
-3
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Maxim Shumov
Ответ Максим Макеев
переплатили
После Орлова переплатить уже сложно ))
+4
-4
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Марсель Объелся
Ответ Garikus89
Каролина решительно не желает брать креативных нападающих, опять одному Ахо отдуваться)
Да Ахо тоже че то не креативит особо. Только надежда на обмен кого нибудь
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