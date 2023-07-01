Бантинг перешел в «Каролину» из «Торонто», подписав 3-летний контракт с зарплатой 4,5 млн долларов в год

«Каролина» подписала Майкла Бантинга на три года и 13,5 миллиона долларов.

Средняя зарплата 27-летнего нападающего составит 4,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец провел 82 матча в регулярном чемпионате за « » и набрал 49 (23+26) очков. В 7 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Всего в НХЛ у него 187 матчей и 126 (57+69) очков.В Кубке Стэнли – 13 игр и 5 (2+3) баллов.

По прошлому контракту средняя зарплата составляла 950 тысяч долларов за сезон.

«Харрикейнс» также подписали защитника Дмитрия Орлова на рынке неограниченно свободных агентов.

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Райан О’Райлли – в «Нэшвилле» за 4,5 млн, Тарасенко пока без клуба. Следим за открытием рынка в НХЛ