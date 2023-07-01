«Баффало» подписал Эрика Джонсона на год и 3,25 млн долларов

Теги переходы Баффало Колорадо НХЛ Эрик Джонсон Хоккей

«Баффало» подписал защитника Эрика Джонсона на год и 3,25 млн долларов.

В минувшем сезоне 35-летний американец выступал за «Колорадо».

Он провел 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 8 (0+8) очков при полезности «+8», 12 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:15. 

В его активе 121 силовой прием (1-е место в команде) и 102 блока (3-е). 

В 7 играх плей-офф забросил 1 шайбу. 

За карьеру в НХЛ 1-й номер драфта-2006 провел 920 матчей и набрал 337 (88+249) очков. В плей-офф у него 55 игр и 13 (5+8) баллов. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли с «Эвеланш». 

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 6 млн долларов.

3 комментария

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Белый офицер
Повезло Джонсону.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Всё нормально, деньги есть ... (с)

Лютая переплата.
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Мандалай
Ещё Клифтон в клинках заработает 10 млн за 3 года.
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