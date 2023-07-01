«Оттава» подписала 5-летний контракт с голкипером Корписало с зарплатой 4 млн долларов в год

Теги переходы Оттава Лос-Анджелес НХЛ Йоонас Корписало Хоккей

«Оттава» подписал Йоонаса Корписало на 5 лет и 20 миллионов долларов.

Средняя зарплата 29-летнего игрока составит четыре миллиона долларов.

В минувшем сезоне финн выступал за «Коламбус» и «Лос-Анджелес», куда был обменян перед дедлайном.

В общей сложности Йоонас Корписало сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (91,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,87).

За «Кингс» в плей-офф провел 6 игр (89,2%, 3,77).

Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 1,3 миллиона долларов.

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6 комментариев

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Да Оттаве пофиг за сколько подписывать.
У них денег, как у дурака фантиков.
Но Корписало столько не стОит ни в коем случае.
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Gord Lane
То есть Раанта и Андерсен, суммарно, будут получать чуть больше Корписало. Оттава , у Вас проблемы с математикой
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Белый офицер
Переплатили. Он больше 3 лям не стоит.
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Garikus89
Как же они все хорошие начинания руинят работой менеджмента, просто жуть)
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Дима33
Корпи сорвал куш!
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Марсель Объелся
Ответ Gord Lane
То есть Раанта и Андерсен, суммарно, будут получать чуть больше Корписало. Оттава , у Вас проблемы с математикой
Да вроде нормальный контракт, это Каролина недоплатила
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