«Оттава» подписала 5-летний контракт с голкипером Корписало с зарплатой 4 млн долларов в год

«Оттава» подписал Йоонаса Корписало на 5 лет и 20 миллионов долларов.

Средняя зарплата 29-летнего игрока составит четыре миллиона долларов.

В минувшем сезоне финн выступал за «Коламбус» и « », куда был обменян перед дедлайном.

В общей сложности сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате (91,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,87).

За «Кингс» в плей-офф провел 6 игр (89,2%, 3,77).

Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 1,3 миллиона долларов.

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