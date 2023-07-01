«Оттава» подписала 5-летний контракт с голкипером Корписало с зарплатой 4 млн долларов в год
«Оттава» подписал Йоонаса Корписало на 5 лет и 20 миллионов долларов.
Средняя зарплата 29-летнего игрока составит четыре миллиона долларов.
В минувшем сезоне финн выступал за «Коламбус» и «Лос-Анджелес», куда был обменян перед дедлайном.
В общей сложности Йоонас Корписало сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (91,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,87).
За «Кингс» в плей-офф провел 6 игр (89,2%, 3,77).
Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 1,3 миллиона долларов.
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У них денег, как у дурака фантиков.
Но Корписало столько не стОит ни в коем случае.