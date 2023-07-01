«Нью-Джерси» продлил Бастиана на 2 года с кэпхитом 1,35 млн долларов, Маклауда – на год и 1,4 млн долларов

Теги Нью-Джерси НХЛ Майкл Маклауд Натан Бастиан Хоккей

«Нью-Джерси» продлил контракты с Натаном Бастианом и Майклом Маклаудом.

Срок соглашения с Бастианом рассчитан на 2 года. Зарплата – 2,7 млн долларов (1,35 млн долларов в год в среднем).

Контракт с Маклаудом рассчитан на год. Кэпхит – 1,4 млн долларов.

В минувшем сезоне Бастиан провел 43 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (6+9) баллов. В 12 матчах плей-офф нападающий забил гол и сделал одну результативную передачу.

В активе Маклауда 26 (4+22) очков в 80 играх регулярки. В плей-офф нападающий набрал 6 (2+4) баллов в 12 матчах.

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3 комментария

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Strannix
Маклауду как-то совсем мало дали
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Белый офицер
Сохранили 4-е звено которое в плей-офф круто играли.
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John Hater
Ответ Strannix
Маклауду как-то совсем мало дали
Думаю договорились в след сезоне насыпать больше, он снова РФА будет
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