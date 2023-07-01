Бернар-Докер продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 805 тысяч долларов

Теги Оттава НХЛ АХЛ Бельвиль Джейкоб Бернар-Докер Хоккей

Защитник Джейкоб Бернар-Докер подписал новый контракт с «Оттавой».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата – 1,61 млн долларов (805 тысяч долларов в год в среднем).

В сезоне-2023/24 он получит 785 тысяч долларов, в сезоне-2024/25 – 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Бернар-Докер провел 19 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-1».

В АХЛ в его активе 6 (2+4) очков в 41 матче при полезности «+4».

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