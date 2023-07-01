«Оттава» продлила контракт с Бреннстремом на год и 2 млн долларов

Защитник Эрик Бреннстрем подписал новый контракт с «Оттавой».

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 2 млн долларов.

В минувшем сезоне 24-летний Бреннстрем провел 74 игры в регулярном чемпионате НХЛ.

Он набрал 18 (2+16) баллов при показателе полезности «+4» и среднем времени на льду 16:06.

Также в его активе шведа 49 силовых приемов и 103 заблокированных броска (4-е место в команде).

По прошлому однолетнему контракту зарплата игрока составляла 900 тысяч долларов.