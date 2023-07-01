«Детройт» может подписать Киллорна. Переговоры с «Оттавой» о трейде Дебринкета зашли в тупик
«Детройт» может подписать Киллорна, переговоры с «Оттавой» о трейде Дебринкета в тупике.
Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
33-летний форвард Алекс Киллорн выходит на рынок свободных агентов. Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман знает игрока по «Тампе».
Ранее Киллорн выступал в НХЛ только за «Лайтнинг» (с 2013 года), с которой выиграл 2 Кубка Стэнли (2020, 2021 годы).
Всего провел в лиге 805 матчей и набрал 466 (198+268) очков. В плей-офф – 140 игр и 77 (37+40) баллов.
В минувшем сезоне он переписал все личные рекорды результативности, набрав 64 (27+37) очка в 82 играх регулярки. В 6 играх плей-офф добавил 5 (3+2) баллов.
По прошлому контракту средняя зарплата игрока составляла 4,45 млн долларов за сезон.
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