«Детройт» может подписать Киллорна. Переговоры с «Оттавой» о трейде Дебринкета зашли в тупик

«Детройт» может подписать Киллорна, переговоры с «Оттавой» о трейде Дебринкета в тупике.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

33-летний форвард выходит на рынок свободных агентов. Генеральный менеджер « » знает игрока по « ».

Ранее Киллорн выступал в только за «Лайтнинг» (с 2013 года), с которой выиграл 2 Кубка Стэнли (2020, 2021 годы).

Всего провел в лиге 805 матчей и набрал 466 (198+268) очков. В плей-офф – 140 игр и 77 (37+40) баллов.

В минувшем сезоне он переписал все личные рекорды результативности, набрав 64 (27+37) очка в 82 играх регулярки. В 6 играх плей-офф добавил 5 (3+2) баллов.

По прошлому контракту средняя зарплата игрока составляла 4,45 млн долларов за сезон.