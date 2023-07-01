«Детройт» может подписать Киллорна. Переговоры с «Оттавой» о трейде Дебринкета зашли в тупик

Теги возможные переходы Оттава Тампа-Бэй Детройт НХЛ Стив Айзерман Алекс Киллорн Эллиотт Фридман Алекс Дебринкет Хоккей

«Детройт» может подписать Киллорна, переговоры с «Оттавой» о трейде Дебринкета в тупике.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

33-летний форвард Алекс Киллорн выходит на рынок свободных агентов. Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман знает игрока по «Тампе». 

Ранее Киллорн выступал в НХЛ только за «Лайтнинг» (с 2013 года), с которой выиграл 2 Кубка Стэнли (2020, 2021 годы). 

Всего провел в лиге 805 матчей и набрал 466 (198+268) очков. В плей-офф – 140 игр и 77 (37+40) баллов. 

В минувшем сезоне он переписал все личные рекорды результативности, набрав 64 (27+37) очка в 82 играх регулярки. В 6 играх плей-офф добавил 5 (3+2) баллов.

По прошлому контракту средняя зарплата игрока составляла 4,45 млн долларов за сезон.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лорд раздевалки 1
всем уже известно, что Стивуха иноагент. зачем напоминать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Лорд раздевалки 1
всем уже известно, что Стивуха иноагент. зачем напоминать
Жаль Андрея Караулова, Стивена не жаль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий