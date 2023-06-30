«Динамо» хочет обменять форварда Кодолу (Metaratings)
«Динамо» хочет обменять форварда Владислава Кодолу.
Московский клуб активно ищет на рынке варианты обмена 26-летнего нападающего, как пишет Metaratings.
В минувшем сезоне на счету Кодолы 53 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и 20 (6+14) очков при показателе полезности «-1».
В плей-офф форвард провел три матча и отметился голевой передачей при показателе полезности «-2».
Игрок перешел в «Динамо» в прошлом году, до этого он провел 6 сезонов в составе «Северстали». С его общей статистикой можно ознакомиться здесь.
4 комментария