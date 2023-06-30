«Динамо» хочет обменять форварда Кодолу (Metaratings)

«Динамо» хочет обменять форварда Владислава Кодолу.

Московский клуб активно ищет на рынке варианты обмена 26-летнего нападающего, как пишет Metaratings.

В минувшем сезоне на счету 53 матча в Фонбет Чемпионате и 20 (6+14) очков при показателе полезности «-1».

В плей-офф форвард провел три матча и отметился голевой передачей при показателе полезности «-2».

Игрок перешел в «Динамо» в прошлом году, до этого он провел 6 сезонов в составе «Северстали». С его общей статистикой можно ознакомиться здесь.