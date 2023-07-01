Агент Черных о драфте НХЛ: «Клубы часто ошибаются, вспомните Щербака. Всегда много спорных выборов, сильные игроки остаются без внимания»

Агент Александр Черных подвел итоги драфта НХЛ.

Клубы НХЛ закрепили за собой права на 19 российских игроков, в том числе 5 вратарей. Четыре хоккеиста были выбраны в первом раунде.

«На драфте было выбрано три вратаря из нашего агентства — Егор Заврагин, Евгений Волохин и Егор Вельмакин.

Отдельно я хотел бы поздравить Федерацию хоккея Беларуси, потому что было выбрано много белорусских ребят. Вообще выбор на драфте, в моем понимании, это значит, что хоккеист работает правильно и на него обратили внимание. Это надо рассматривать как дополнительную опцию.

На драфте НХЛ всегда много спорных выборов и многие сильные игроки остаются без внимания. В этом году было так же. Я разговаривал со многими скаутами, и они разделают мое мнение.

Клубы НХЛ часто ошибаются, и про игроков, которые выбраны на драфте, потом мы больше ничего не слышим. Вспомните Никиту Щербака (был выбран «Монреалем» под 26-м номером в 2014 году, прошлый сезон завершил в «Словане» – прим. Sports.ru). .

Поэтому к тому, выбрали игрока или нет, надо относиться спокойнее. Например, по своему году не выбрали, а на следующий сезон он уже ушел высоко. В любом случае за океан нужно ехать уже готовым. Место на драфте ни о чем не говорит, это все на будущее, а свою перспективу надо будет подкрепить игрой», – сказал .

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