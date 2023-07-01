«Каролина» продлит контракт с Ахо на 8 лет с кэпхитом в районе 9,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)

Теги Каролина НХЛ Эллиотт Фридман Себастьян Ахо деньги Хоккей

Эллиотт Фридман ожидает, что «Каролина» продлит контракт с Себастьяном Ахо на 8 лет.

25-летний финский форвард сможет подписать новое соглашение с клубом с 1 июля. 

Его текущий контракт с кэпхитом 8,46 миллиона долларов (заключенный как повторение оффер-шита от «Монреаля») будет действовать еще один сезон. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры. 

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман считает, что у «Каролины» имеются большие планы на межсезонье, которые включают продление контракта с Ахо.

Ожидается, что параметры новой сделки будут такими – 8 лет с кэпхитом в районе 9,5 млн долларов. 

Ахо выступает за «Харрикейнс» с 2016 года. Он провел 520 матчей в НХЛ и набрал 468 (218+250) очков при полезности «+80». 

В Кубке Стэнли – 63 игры и 58 (23+35) баллов при полезности «+20». 

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8 комментариев

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Максим Седов
Ожидаемое подписание очень хорошего игрока. И за адекватные деньги.
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Vasilyev
Мог просить больше, видимо, делает небольшую скидку для общего успеха команды. Такую ситуацию с подписанием контрактов недавно наблюдали в Тампе.
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MetalFox
9.5 за Ахо это вообще лютейшая кража. Один из умнейших центров лиги, праймовый возраст (к моменту окончания контракта ему даже 35 еще не будет). Честно говоря, думал что там от 11 переговоры начнутся. В мире, где Хорват и Дюбуа имеют по 8.5 - 11 за Ахо было бы справедливой ценой
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oberkorn
Для того чтобы выигрывать, нужно делать скидки по зарплате, чтобы не получилось как в торонте и эдмонтоне. Нельзя на четырёх игроков тратить почти 50 процентов денег
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HCBV
Ответ LOsP06GH
Я так думаю если парень не дурак, то захочет уйти в более перспективный клубешник, чем оставаться в этой унылой франшизе придурков!
Более перспективный это какой? У Каролины так то перспективы на ближайшие годы постоянно быть претендентами на Стэнли
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Дима Миронов
9.5 мало для Франчайза,тем более потолок в следующем году на 4 млн выше
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Quiet Space
Ответ Дима Миронов
9.5 мало для Франчайза,тем более потолок в следующем году на 4 млн выше
Каролина не дурачки из Торонто, менеджмент там грамотный. Чего стоит только как Монреаль сел в лужу с Ахо и Котканиеми)
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