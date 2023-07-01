«Каролина» продлит контракт с Ахо на 8 лет с кэпхитом в районе 9,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)

Эллиотт Фридман ожидает, что «Каролина» продлит контракт с Себастьяном Ахо на 8 лет.

25-летний финский форвард сможет подписать новое соглашение с клубом с 1 июля.

Его текущий контракт с кэпхитом 8,46 миллиона долларов (заключенный как повторение оффер-шита от «Монреаля») будет действовать еще один сезон. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман считает, что у «Каролины» имеются большие планы на межсезонье, которые включают продление контракта с Ахо.

Ожидается, что параметры новой сделки будут такими – 8 лет с кэпхитом в районе 9,5 млн долларов.

Ахо выступает за «Харрикейнс» с 2016 года. Он провел 520 матчей в и набрал 468 (218+250) очков при полезности «+80».

В Кубке Стэнли – 63 игры и 58 (23+35) баллов при полезности «+20».