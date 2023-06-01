«Каролина» и Ахо ведут переговоры о продлении контракта. У игрока истекает договор с зарплатой 8,46 млн – оффер-шит дал «Монреаль»
«Каролина» рассчитывает подписать новый контракт с Себастьяном Ахо.
Действующее соглашение 25-летнего финского нападающего с зарплатой 8,46 миллиона долларов истекает в конце следующего сезона.
Этот договор Себастьян Ахо получил в результате оффер-шита от «Монреаля» в 2019 году, который «Харрикейнс» повторили, оставив хоккеиста в своем составе.
Генеральный менеджер команды Дон Уодделл начал переговоры с агентом игрока Джерри Йоханнсоном.
Вопрос продления договора с Себастьяном – приоритетный для клуба в межсезонье. «Каролина» намерена подписать с игроком долгосрочное соглашение.
Ахо набрал 67 (36+31) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. В плей-офф в активе форварда 12 (5+7) баллов в 15 играх.
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