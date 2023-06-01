«Каролина» и Ахо ведут переговоры о продлении контракта. У игрока истекает договор с зарплатой 8,46 млн – оффер-шит дал «Монреаль»

Теги Каролина Дон Уодделл НХЛ Себастьян Ахо Хоккей

«Каролина» рассчитывает подписать новый контракт с Себастьяном Ахо.

Действующее соглашение 25-летнего финского нападающего с зарплатой 8,46 миллиона долларов истекает в конце следующего сезона.

Этот договор Себастьян Ахо получил в результате оффер-шита от «Монреаля» в 2019 году, который «Харрикейнс» повторили, оставив хоккеиста в своем составе.

Генеральный менеджер команды Дон Уодделл начал переговоры с агентом игрока Джерри Йоханнсоном.

Вопрос продления договора с Себастьяном – приоритетный для клуба в межсезонье. «Каролина» намерена подписать с игроком долгосрочное соглашение.

Ахо набрал 67 (36+31) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. В плей-офф в активе форварда 12 (5+7) баллов в 15 играх.

12 комментариев

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Антон Никитин
Ответ Unnamed80
будет 9-9,5 на 7-9 лет
На 9 лет контракты не дают давно
+9
0
+9
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ottomann
Ответ Strannix
Будет забавно, если Монреаль опять оффершит кинет))
Ufa уже даже кидать не нужно)
+7
0
+7
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Strannix
Будет забавно, если Монреаль опять оффершит кинет))
+8
-2
+6
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Strannix
Ответ ottomann
Ufa уже даже кидать не нужно)
Уже? Я думал ещё год.
+2
0
+2
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nnp165
Ответ Booligan
Ответочка за котку
Полностью наоборот. Офершит Котканиеми был ответкой за Ахо.
+2
0
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Hivaga22
Главная звезда команды, подписывать надо обязательно
+2
-1
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Павел павел
что там опять игры разума начались с хабс?
+1
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Booligan
Ответочка за котку
+1
-1
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Unnamed80
Ответ Антон Никитин
На 9 лет контракты не дают давно
Значит 8)
0
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Booligan
Ответ nnp165
Полностью наоборот. Офершит Котканиеми был ответкой за Ахо.
Я про нынешний вариант, если он состоится. Монреаль поступил гадко, но ответочка была очень смешной, 5.75 вроде за баста. Но в данный момент я бы на месте канадцев предлагал 11
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nnp165
Ответ Booligan
Я про нынешний вариант, если он состоится. Монреаль поступил гадко, но ответочка была очень смешной, 5.75 вроде за баста. Но в данный момент я бы на месте канадцев предлагал 11
А что нынешний вариант? Ахо UFA
0
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