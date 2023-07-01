«Вегас» подписал контракт с Хиллом на 4,9 млн долларов в год. Клуб сохранил Эдина и Барбашева после выигрыша Кубка Стэнли

Эдин Хилл подписал контракт с «Вегасом» на 9,8 миллиона долларов.

27-летний голкипер продлил соглашение с «Голден Найтс» на два года со средней зарплатой 4,9 миллиона долларов.

Эдин Хилл стал первым номером команды по ходу победного плей-офф Кубка Стэнли в прошедшем сезоне, проведя в итоге 16 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, пропуская в среднем 2,17 шайбы и отражая 93,2% бросков.

По предыдущему договору зарплата вратаря составляла 2,17 миллиона долларов в год.

После выигрыша Кубка Стэнли Эдин Хилл и Иван Барбашев считались главными игроками команды, которые могли выйти на рынок свободных агентов.

Клубу удалось продлить соглашениями с обоими, но при этом « » потребовалось обменять Райлли Смита в «Питтсбург», чтобы найти для Хилла и Барбашева место в платежной ведомости.