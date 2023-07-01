«Вегас» подписал контракт с Хиллом на 4,9 млн долларов в год. Клуб сохранил Эдина и Барбашева после выигрыша Кубка Стэнли

Теги НХЛ Вегас Иван Барбашев Эдин Хилл Хоккей

Эдин Хилл подписал контракт с «Вегасом» на 9,8 миллиона долларов.

27-летний голкипер продлил соглашение с «Голден Найтс» на два года со средней зарплатой 4,9 миллиона долларов.

Эдин Хилл стал первым номером команды по ходу победного плей-офф Кубка Стэнли в прошедшем сезоне, проведя в итоге 16 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, пропуская в среднем 2,17 шайбы и отражая 93,2% бросков.

По предыдущему договору зарплата вратаря составляла 2,17 миллиона долларов в год.

После выигрыша Кубка Стэнли Эдин Хилл и Иван Барбашев считались главными игроками команды, которые могли выйти на рынок свободных агентов.

Клубу удалось продлить соглашениями с обоими, но при этом «Вегасу» потребовалось обменять Райлли Смита в «Питтсбург», чтобы найти для Хилла и Барбашева место в платежной ведомости.

11 комментариев

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feanor.84
Ответ NeSt274
Дать 5 млн вратарю, который к 27 годам провел 100 игр в нхл, ни разу не был основным и имеет в активе 16 хороших матчей в плей-офф - бред, пусть даже всего и на 2 года.
думаю этот контракт что-то вроде премии
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Hudson_Hawk
Зря
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DMBS
Ленер закончился значит
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NeSt274
Дать 5 млн вратарю, который к 27 годам провел 100 игр в нхл, ни разу не был основным и имеет в активе 16 хороших матчей в плей-офф - бред, пусть даже всего и на 2 года.
+3
-2
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La Corsa
А Броссуа и Томпсон?
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FOX_SKILL
Предчувствие что Вегас совершил ошибку. Выстрелил в плофе, дальше ему будет сложно остаться на таком уровне.
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Андрей Букин
да ладно вам , чего накинулись на вратаря
дали бонус за плоф , мостик на 2 года норм
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Vasilyev
От Вегаса ждём хорошего сезона с лидерством в регулярке. При таких раскладах статистка Хилла будет неплохой. Томпсон - второй вратарь. Броссуа на выход. У команды отличный баланс, ждать, что клуб будет играть по бразильской системе не приходится. А теперь посмотрим платёжки других команд, много клубов-претендентов, у кого первый вратарь с кепкой в 4.9?
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Павел павел
Ответ Hudson_Hawk
Зря
согласен. вспоминаем ММюрея
который стрельнул в КС
и где он теперь??
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Strannix
Ответ Павел павел
согласен. вспоминаем ММюрея который стрельнул в КС и где он теперь??
Ну справедливости ради, Мюррея травмы замучали практически сразу
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glavniiexpert
Ответ La Corsa
А Броссуа и Томпсон?
Томпсон на контракте, Броссуа на выход видимо
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