«Вегас» подписал контракт с Хиллом на 4,9 млн долларов в год. Клуб сохранил Эдина и Барбашева после выигрыша Кубка Стэнли
Эдин Хилл подписал контракт с «Вегасом» на 9,8 миллиона долларов.
27-летний голкипер продлил соглашение с «Голден Найтс» на два года со средней зарплатой 4,9 миллиона долларов.
Эдин Хилл стал первым номером команды по ходу победного плей-офф Кубка Стэнли в прошедшем сезоне, проведя в итоге 16 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, пропуская в среднем 2,17 шайбы и отражая 93,2% бросков.
По предыдущему договору зарплата вратаря составляла 2,17 миллиона долларов в год.
После выигрыша Кубка Стэнли Эдин Хилл и Иван Барбашев считались главными игроками команды, которые могли выйти на рынок свободных агентов.
Клубу удалось продлить соглашениями с обоими, но при этом «Вегасу» потребовалось обменять Райлли Смита в «Питтсбург», чтобы найти для Хилла и Барбашева место в платежной ведомости.
дали бонус за плоф , мостик на 2 года норм
который стрельнул в КС
и где он теперь??