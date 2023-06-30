«Авангард» планирует обменять Мельничука в «Амур» на Лозебникова (Metaratings)

«Авангард» и «Амур» планируют обменяться вратарями.

Как сообщает Metaratings, Алексей Мельничук отправится в Хабаровск, Дмитрий Лозебников перейдет в Омск.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ в активе Мельничука 14 игр в регулярном чемпионате за « », «Трактор» и «Сочи» при коэффициенте надежности 3,24 и 89,1% отраженных бросков.

Лозебников провел 2 матча за « », отразив 95% бросков при коэффициенте надежности 2,37.