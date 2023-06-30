«Авангард» планирует обменять Мельничука в «Амур» на Лозебникова (Metaratings)
«Авангард» и «Амур» планируют обменяться вратарями.
Как сообщает Metaratings, Алексей Мельничук отправится в Хабаровск, Дмитрий Лозебников перейдет в Омск.
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ в активе Мельничука 14 игр в регулярном чемпионате за «Авангард», «Трактор» и «Сочи» при коэффициенте надежности 3,24 и 89,1% отраженных бросков.
Лозебников провел 2 матча за «Амур», отразив 95% бросков при коэффициенте надежности 2,37.
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