Уилл Смит – самый высокий выбор «Сан-Хосе» в XXI веке. Клуб взял его под 4-м номером на драфте НХЛ-2023
«Сан-Хосе» взял Уилла Смита под 4-м номером на драфте НХЛ-2023.
Это самый высокий выбор «Шаркс» в XXI веке.
Клуб выбирал в топ-4 драфта НХЛ всего 6 раз в истории.
Ранее «Сан-Хосе» задрафтовал Пэта Фэллуна (1991 год, 2-й общий выбор), Майка Ратье (1992 год, 3-й), Андрея Зюзина (1996 год, 2-й), Патрика Марло (1997 год, 2-й) и Брэда Стюарта (1998 год, 3-й)
В прошедшем сезоне Смит набрал 42 (15+27) очка в 20 матчах за юниорскую сборную США в лиге USHL.
На ЮЧМ-2023 форвард отметился 20 (9+11) баллами в 7 играх.
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