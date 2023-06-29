Уилл Смит – самый высокий выбор «Сан-Хосе» в XXI веке. Клуб взял его под 4-м номером на драфте НХЛ-2023

Теги Сан-Хосе Брэд Стюарт Андрей Зюзин Патрик Марло НХЛ драфт НХЛ сборная США U18 Уилл Смит Хоккей

«Сан-Хосе» взял Уилла Смита под 4-м номером на драфте НХЛ-2023.

Это самый высокий выбор «Шаркс» в XXI веке.

Клуб выбирал в топ-4 драфта НХЛ всего 6 раз в истории.

Ранее «Сан-Хосе» задрафтовал Пэта Фэллуна (1991 год, 2-й общий выбор), Майка Ратье (1992 год, 3-й), Андрея Зюзина (1996 год, 2-й), Патрика Марло (1997 год, 2-й) и Брэда Стюарта (1998 год, 3-й)

В прошедшем сезоне Смит набрал 42 (15+27) очка в 20 матчах за юниорскую сборную США в лиге USHL.

На ЮЧМ-2023 форвард отметился 20 (9+11) баллами в 7 играх. 

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7 комментариев

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Михаил Блинов
Ответ Maxim Shumov
Будут потрясающие шутки на тему того, что он тезка актера Уилла Смита? Будет очень смешно и оригинально
Они не тески, так как актёр Уиллард Смит, а хоккеист Уилльям Смит
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Deathspell Omega
Надо было Томми Ли Джонса подписать, чтобы он объявил выбор Уилла Смита..
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Serjio Shabelnikov
Легенда
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Kazanest
Что-то плохо драфтуют акулы в топ-4.
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Misson
Ответ Agent Smith
Сан-Хосе не поможет ни Уилл Смит ни Ди Каприо.
Всё в руках офиса "акул" и тренерского штаба. Нужно примерно 5-6 лет подряд делать правильные выборы на драфте, а потом развивать молодежь. А далее делать правильные обмены и подписания на рынке. Если всё будет делаться правильно, то за 6-7 лет можно собрать сильную команду.
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