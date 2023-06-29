Уилл Смит – самый высокий выбор «Сан-Хосе» в XXI веке. Клуб взял его под 4-м номером на драфте НХЛ-2023

«Сан-Хосе» взял Уилла Смита под 4-м номером на драфте НХЛ-2023.

Это самый высокий выбор «Шаркс» в XXI веке.

Клуб выбирал в топ-4 драфта всего 6 раз в истории.

Ранее « » задрафтовал Пэта Фэллуна (1991 год, 2-й общий выбор), Майка Ратье (1992 год, 3-й), (1996 год, 2-й), (1997 год, 2-й) и (1998 год, 3-й)

В прошедшем сезоне Смит набрал 42 (15+27) очка в 20 матчах за юниорскую сборную США в лиге USHL.

На ЮЧМ-2023 форвард отметился 20 (9+11) баллами в 7 играх.

Бедард – первый, Карлссон выше Фантилли и сразу четверо русских (Мичков ушел не раньше всех!). Итоги первого дня драфта-2023