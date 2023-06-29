Кожевников о 4 россиянах в 1-м раунде драфта: «Не скажу, что очень достойный, но нормальный результат»

Александр Кожевников высказался о том, что 4 россиянина были выбраны в 1-м раунде драфта.

«Аризона» взяла защитника под 6-м номером и форварда под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова (СКА) под 7-м номером, «Колорадо» – защитника («Авангард») под 31-м.

– Удивились тому, что Дмитрий Симашев был выбран выше ?

– Это нормальная история для драфта, кого-то выбирают ниже, кого-то выше. Все зависит от задумок и интересов клубов. Они же проводят собеседования с теми хоккеистами, которые их интересуют. Главное, что оба попали в десятку – это хороший результат.

– Четыре россиянина в первом раунде – достойный результат?

– Не скажу, что очень достойный, но нормальный, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! А еще Гуляев! Сумасшедший первый раунд драфта НХЛ-2023