Кожевников о 4 россиянах в 1-м раунде драфта: «Не скажу, что очень достойный, но нормальный результат»

Теги НХЛ драфт НХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Матвей Мичков Михаил Гуляев Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Александр Кожевников высказался о том, что 4 россиянина были выбраны в 1-м раунде драфта.

«Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова (СКА) под 7-м номером, «Колорадо» – защитника Михаила Гуляева («Авангард») под 31-м.

– Удивились тому, что Дмитрий Симашев был выбран выше Матвея Мичкова?

– Это нормальная история для драфта, кого-то выбирают ниже, кого-то выше. Все зависит от задумок и интересов клубов. Они же проводят собеседования с теми хоккеистами, которые их интересуют. Главное, что оба попали в десятку – это хороший результат.

– Четыре россиянина в первом раунде – достойный результат?

– Не скажу, что очень достойный, но нормальный, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! А еще Гуляев! Сумасшедший первый раунд драфта НХЛ-2023

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3 комментария

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gukmamop
и всё ему не нравится
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Egorushka56
Кожевников о 4 бутылках пива, выпитых за вечер: «Не скажу, что очень достойный, но нормальный результат»
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Амфитрион
А достойный это сколько, половина? Кстати, странно что нет ни одного финна.
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