Кожевников о 4 россиянах в 1-м раунде драфта: «Не скажу, что очень достойный, но нормальный результат»
Александр Кожевников высказался о том, что 4 россиянина были выбраны в 1-м раунде драфта.
«Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова (СКА) под 7-м номером, «Колорадо» – защитника Михаила Гуляева («Авангард») под 31-м.
– Удивились тому, что Дмитрий Симашев был выбран выше Матвея Мичкова?
– Это нормальная история для драфта, кого-то выбирают ниже, кого-то выше. Все зависит от задумок и интересов клубов. Они же проводят собеседования с теми хоккеистами, которые их интересуют. Главное, что оба попали в десятку – это хороший результат.
– Четыре россиянина в первом раунде – достойный результат?
– Не скажу, что очень достойный, но нормальный, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! А еще Гуляев! Сумасшедший первый раунд драфта НХЛ-2023
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