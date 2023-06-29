Игроки из Финляндии не были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз за 3 года. Клубы взяли 12 канадцев, 6 шведов, 6 американцев, 4 россиян, 2 словаков, австрийца и чеха

Теги НХЛ драфт НХЛ Брэд Ламберт Йоаким Кемелл Хоккей

Игроки из Финляндии не были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз за 3 года.

На драфте-2023 клубы НХЛ выбрали 12 канадцев, 6 шведов, 6 американцев, 4 россиян, 2 словаков, 1 австрийца и 1 чеха в 1-м раунде.

В 2022 году в топ-32 были выбраны 2 игрока из Финляндии: Йоаким Кемелл (17-й, «Нэшвилл») и Брэд Ламберт (30-й, «Виннипег»).

В 2021 году финны также не были выбраны в 1-м раунде.

Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! А еще Гуляев! Сумасшедший первый раунд драфта НХЛ-2023

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6 комментариев

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Александр Рыбаков
Ответ Аморалинни
А тут местные соевые постоянно рассказывают про величайшую систему хоккея в Финляндии))
а то, какого тренерюгу взростили!
+6
0
+6
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Аморалинни
А тут местные соевые постоянно рассказывают про величайшую систему хоккея в Финляндии))
+10
-8
+2
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Дмитрий Дашковский
У шведов кроме Петерсена нет хороших напов так средние игроки они берут защитой
+1
0
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J-12
Ответ Аморалинни
А тут местные соевые постоянно рассказывают про величайшую систему хоккея в Финляндии))
ну так они берут средним уровнем игроков, хорошим балансом
+5
-4
+1
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Latenight Radio
финнофобия прям какая-то
0
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