Игроки из Финляндии не были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз за 3 года. Клубы взяли 12 канадцев, 6 шведов, 6 американцев, 4 россиян, 2 словаков, австрийца и чеха

Игроки из Финляндии не были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз за 3 года.

На драфте-2023 клубы НХЛ выбрали 12 канадцев, 6 шведов, 6 американцев, 4 россиян, 2 словаков, 1 австрийца и 1 чеха в 1-м раунде.

В 2022 году в топ-32 были выбраны 2 игрока из Финляндии: (17-й, «Нэшвилл») и Брэд Ламберт (30-й, «Виннипег»).

В 2021 году финны также не были выбраны в 1-м раунде.

Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! А еще Гуляев! Сумасшедший первый раунд драфта НХЛ-2023