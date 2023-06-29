Мичков после драфта: «Технику броска мне ставил папа, благодаря которому я сейчас здесь. Это была и его мечта. Он гордился бы мной»

Теги СКА Филадельфия НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков после драфта сообщил, что технику броска ему ставил отец.

«Филадельфия» выбрала форварда под 7-м номером на драфте НХЛ.

– Ты умеешь обмануть перед броском.

– Я думаю, это с детства заложено во мне. Мне бросок и технику моего броска ставил папа, благодаря которому я сейчас сижу здесь. Это была и его мечта.

– Что в такой важный вечер мог бы сказать твой папа?

– Я думаю, что он бы гордился мной. Был бы рад и горд за меня. Что все его и мои труды были не напрасны, – сказал Мичков. 

4 апреля стало известно, что отец Матвея Мичкова погиб. Сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего Андрея Мичкова в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Отца главного юниора России нашли мертвым – в пруду. Он ушел из дома в Сочи и пропал

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5 комментариев

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Ko Vi
toe drag shot нужно прокачивать, у Бедарда он хорош
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alklimov2018
Ответ Ko Vi
toe drag shot нужно прокачивать, у Бедарда он хорош
Уже второй раз вижу такой термин. Откуда он? В хоккее так не говорят. Может какой симулятор компьютерной игры типа НХЛ?
Скажу по секрету, любой технический элемент нужно прокачивать.:)))
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Ko Vi
Ответ alklimov2018
Уже второй раз вижу такой термин. Откуда он? В хоккее так не говорят. Может какой симулятор компьютерной игры типа НХЛ? Скажу по секрету, любой технический элемент нужно прокачивать.:)))
не знаю, в комментариях матчей часто употребляется
это такой вид броска, когда шайбу убирают под себя и в продолжение этого движения идет бросок
у Мэттьюза он круто прокачан, он наверное один из первых начал его использовать
просто я сам играю, поэтому и интересуюсь нюансами
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