Мичков после драфта: «Технику броска мне ставил папа, благодаря которому я сейчас здесь. Это была и его мечта. Он гордился бы мной»

Матвей Мичков после драфта сообщил, что технику броска ему ставил отец.

« » выбрала форварда под 7-м номером на драфте .

– Ты умеешь обмануть перед броском.

– Я думаю, это с детства заложено во мне. Мне бросок и технику моего броска ставил папа, благодаря которому я сейчас сижу здесь. Это была и его мечта.

– Что в такой важный вечер мог бы сказать твой папа?

– Я думаю, что он бы гордился мной. Был бы рад и горд за меня. Что все его и мои труды были не напрасны, – сказал Мичков.

4 апреля стало известно, что отец погиб. Сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего Андрея Мичкова в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Отца главного юниора России нашли мертвым – в пруду. Он ушел из дома в Сочи и пропал