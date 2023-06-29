Мичков после драфта: «Технику броска мне ставил папа, благодаря которому я сейчас здесь. Это была и его мечта. Он гордился бы мной»
Матвей Мичков после драфта сообщил, что технику броска ему ставил отец.
«Филадельфия» выбрала форварда под 7-м номером на драфте НХЛ.
– Ты умеешь обмануть перед броском.
– Я думаю, это с детства заложено во мне. Мне бросок и технику моего броска ставил папа, благодаря которому я сейчас сижу здесь. Это была и его мечта.
– Что в такой важный вечер мог бы сказать твой папа?
– Я думаю, что он бы гордился мной. Был бы рад и горд за меня. Что все его и мои труды были не напрасны, – сказал Мичков.
4 апреля стало известно, что отец Матвея Мичкова погиб. Сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего Андрея Мичкова в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.
Отца главного юниора России нашли мертвым – в пруду. Он ушел из дома в Сочи и пропал
Скажу по секрету, любой технический элемент нужно прокачивать.:)))
это такой вид броска, когда шайбу убирают под себя и в продолжение этого движения идет бросок
у Мэттьюза он круто прокачан, он наверное один из первых начал его использовать
просто я сам играю, поэтому и интересуюсь нюансами