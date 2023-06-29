«Торонто» продлил Кемпфа на 4 года с кэпхитом 2,4 млн долларов и Хольмберга на 2 года с кэпхитом 800 тысяч

«Торонто» продлил контракты с форвардами Давидом Кемпфом и Понтусом Хольмбергом.

Соглашение с 28-летним чешским игроком рассчитано на 4 года, с 24-летним шведом – на два.

Средняя зарплата Кемпфа составит 2,4 миллиона долларов в год (по прошлому контракту – 1,5 млн).

В минувшем сезоне Кемпф провел 82 игры за « » в регулярном чемпионате и набрал 27 (7+20) баллов. В плей-офф в его активе 3 передачи в 11 матчах.

Средняя зарплата составит 800 тысяч долларов (был контракт новичка). В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (5+3) баллов.

В 38 матчах за «Марлис» в АХЛ у нападающего 22 (10+12) балла.