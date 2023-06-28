Бэбкок подпишет контракт с «Коламбусом» на 2 года и 8 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Пьер ЛеБрюн Хоккей

Тренер Майк Бэбкок подпишет контракт с «Коламбусом» на 2 года.

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, о назначении Бэбкока новым главным тренером «Блю Джекетс» официально объявят в субботу.

Бэбкок будет получать 4 млн долларов за сезон.

Срок 8-летнего контракта, который он подписал с «Торонто» летом 2015 года, истекает в пятницу в полночь.

60-летний Бэбкок не работал в НХЛ после увольнения из «Торонто» в 2019 году. Обладатель Кубка Стэнли с «Детройтом»-2008 и победитель двух Олимпиад со сборной Канады пропустил cезон-2022/23 и говорил, что планирует завершить карьеру.

В сезоне-2021/22 он возглавлял команду университета Саскачевана.

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4 комментария

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SmilingBy
Ну в чем в чем, а в умении наводить непонятную движуху Коламбусу не откажешь.
Очередной бессмысленный но громкий шаг.
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Jamie Redknapp
Бэбкок эталон олдскульного тренера. Видимо праздная компания жакетов не может интересно играть без окриков и подзатыльников "бати" со скамейки, как это было с Тортореллой. Поэтому считаю что мундиры станут жесткой играющей командой, за ними снова будет интересно наблюдать, удачи им в новом сезоне.
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