Бэбкок подпишет контракт с «Коламбусом» на 2 года и 8 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)

Тренер Майк Бэбкок подпишет контракт с «Коламбусом» на 2 года.

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, о назначении новым главным тренером «Блю Джекетс» официально объявят в субботу.

Бэбкок будет получать 4 млн долларов за сезон.

Срок 8-летнего контракта, который он подписал с «Торонто» летом 2015 года, истекает в пятницу в полночь.

60-летний Бэбкок не работал в после увольнения из «Торонто» в 2019 году. Обладатель Кубка Стэнли с «Детройтом»-2008 и победитель двух Олимпиад со сборной Канады пропустил cезон-2022/23 и говорил, что планирует завершить карьеру.

В сезоне-2021/22 он возглавлял команду университета Саскачевана.