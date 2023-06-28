Зинэтула Билялетдинов: «Яшкин и Жафяров умеют забивать, у них есть и другие сильные качества. Атака «Ак Барса» усилилась»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Дмитрий Яшкин Дамир Жафяров Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался о переходе Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова в «Ак Барс».

– Что привнесут в игру «Ак Барса» новички Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров?

– Наша атака усилилась. Яшкин и Жафяров умеют забивать, у них есть и другие сильные качества. Например, после ухода Воронкова возник вопрос по игроку силового плана. Яшкин действует в похожей манере, умеет держать удар.

У Жафярова несколько другой стиль игры, но и он будет нам полезен.

– Вы уже думали, в каких сочетаниях будете использовать новых игроков? Какими будут пары защитников и тройки атаки?

– Да, продумываю этот вопрос, но пока конкретного решения нет. Время на размышления еще есть.

– В целом вас устраивает подбор игроков?

– Считаю, что у нас хорошая команда и хороший коллектив. Не случайно этот состав в прошлом сезоне играл в финале, тем самым показав свои способности, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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