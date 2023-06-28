Светлов о календаре КХЛ: «Для Востока длительные выезды неизбежны. А вот для Запада можно предложить 2-матчевые циклы»

Сергей Светлов рассказал о том, как можно улучшить календарь КХЛ.

– Накануне стало известно расписание предстоящего сезона , которое уже было подвергнуто критике. Что скажете о календаре-2023/24?

– Трудно создать идеальный календарь, тем более в такой большой стране, как Россия, с восьмичасовой разницей во времени между, например, Москвой и Владивостоком. Какие-то проблемные моменты в расписании бросаются в глаза, но важно то, что тренеры получили план игр, а значит, и своей работы еще в июне. Это очень важно – есть время внести какие-то коррективы в тренировочный процесс, в общую подготовку.

Помнится, были сезоны, когда календарь «зависал» чуть ли не до августа. В те годы работал на Дальнем Востоке и особенно в том регионе, учитывая логистику, это вызывало большое беспокойство. А сейчас – полная ясность даже для « » с « ».

- Эксперты раскритиковали календарь за пятиматчевые выездные серии, которые негативно влияют и на посещаемость, и на функциональную форму команд. Согласны с критикой?

– Тут опять работает региональный фактор. Когда работал с «Адмиралом», у нас не было чартеров, летали на рейсовых самолетах. Нужно отдать должное той команде и нашей подготовке к сезону – мы были конкурентны две трети регулярного чемпионата, шли в зоне плей-офф.

И я могу сказать, что пятиматчевые гостевые серии для нас были не так тяжелы, как двухматчевые, когда ты на неделю прилетал из Европы во Владивосток, пытался акклиматизироваться – и потом опять улетал в Москву или Минск, вновь ломая часовые пояса.

Думаю, для Восточной конференции длительные выезды неизбежны. А вот для клубов Западной конференции, которые на некоторые матчи добираются на автобусах, можно предложить двухматчевые циклы. Понимаю, что для составителей календаря это очень тонкая работа, но, возможно, она улучшит календарь и уберет критику.